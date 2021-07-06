Какие продукты помогают избавиться от депрессии? Объясняет специалист

Главный элемент для хорошего настроения и борец с депрессией – гормон радости серотонин. О том, с помощью каких продуктов можно повысить его уровень, рассказала нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале.
Эксперт уверена: депрессия и питание связаны. Конечно, людям, длительное время страдающим от такого состояния, стоит обратиться к специалисту. Но можно попытаться помочь себе самостоятельно, пересмотрев рацион питания.
Прежде всего, специалист по правильному питанию опровергла миф о том, что избавиться от депрессии помогает сладкое.
- Это усугубляет ситуацию. Если вы пытаетесь выбраться из негативного состояния с помощью сладкого и алкоголя, вы повышаете риск появления зависимости. Это работает так: у нас синтезируется гормон счастья и радости серотонин. Он вырабатывается и в нашем кишечнике. Так вот когда мы употребляем так называемые продукты воспаления - сахар, фастфуд, алкоголь, сладкие и газированные напитки,
поддерживается воспаление в кишечнике и нарушается выработка гормона серотонина. Формируется его дефицит, - объяснила она.
Ксения Черная подчеркнула: предшественником серотонина является аминокислота триптофан.
- Она есть в рыбе (особенно в красной) и птице, яйцах, бананах, молочной продукции, грецких орехах и кешью. Вот что следует добавить в рацион, - заявила специалист.
Она добавила, что на появление депрессии напрямую влияют состояние кишечника, питание и режим сна. Эксперт пояснила, что для выхода из невротических состояний следует обязательно спать в промежутке с 23 часов до часу ночи.
Нутрициолог подвела итог: для избавления от депрессии следует исключить продукты воспаления и добавить те, которые содержат триптофан, а также побольше зелени и овощей.
- В ежедневном рационе должно быть достаточно материала для "строительства" серотонина. Можно самостоятельно повлиять на свое состояние и ускорить выздоровление, просто пересмотрев рацион питания, - заключила она.
Фото: pixabay.com
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Какие продукты помогают избавиться от депрессии? Объясняет специалист
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