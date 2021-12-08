Какие продукты питания стоит включить в рацион для красивых волос?

Елена Хардина, эксперт ЗОЖ, утверждает, что такой показатель, как внешняя красота, говорит о внутреннем здоровье.



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Так и есть, именно внутри нас кирпичик за кирпичиком создаются клетки. И то, из какого материала они будут, зависит по большей части от того, что мы употребляем внутрь.

Елена Хардина

фото из личного архива

Хотелось бы пояснить, прежде чем я приступлю к основной части, что красота для организма – это не первостепенная задача. Сначала организм удовлетворяет свои базовые потребности, а потом только выделяет ресурс на красоту.

И важный момент, на который стоит обратить внимание, это работа со стрессом. Ведь именно неспокойное состояние нервной системы может забирать огромное количество ресурса.

Основная составляющая волос – это кератин (78%)

Кератин – это особый белок, способный синтезироваться человеческим организмом. Белок кератина состоит из серосодержащих аминокислот, благодаря которым и возможно изменение состояния вещества, – аланин, глицин, цистин, цестеин. Для синтезирования кератина кроме белка организму требуется достаточное количество серы, азота, кремния, витаминов группы В (в частности, В7 биотин).

ТОП – 5 ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС:

1. Яйца – это источник легкоусвояемого белка + витамина В7 (биотина).

2. Омега-3 входит в состав клеток. Благодаря жиру сальные железы получают достаточное питание, кожа увлажняется, локоны растут здоровыми и крепкими. Омега-3 можно употреблять с продуктами питания – это красная жирная рыба, растительные нерафинированные масла. Включая в меню эти продукты, вы добавляете витамин Е, йод, фосфор, цинк. Однако этими продуктами сложно восполнить суточную норму Омега-3, поэтому важно включение БАДа Омега-3.

3. Орехи и семена – ценнейший источник витамина E и полиненасыщенных жирных кислот, содержат цинк, селен.

4. Бобовые: чечевица, фасоль и бобы являются незаменимым источником белка, цинка, железа и биотина. Благодаря такому составу бобовые способствуют росту волос и защищают их от ломкости.

5. Устрицы – один из лучших пищевых источников цинка. Цинк – это минерал, который помогает поддерживать цикл роста и восстановления волос.