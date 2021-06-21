Совмещать творог с некоторыми продуктами не очень полезно. О чем именно речь? Рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев, слова которого передает РИА Новости.
Спикер отметил, что сам по себе творог сочетается с любыми продуктами, но большое количество белка вызывает выраженный инсулиновый ответ. Что это означает? Организм будет быстрее усваивать питательные вещества. Поэтому людям, у которых проблемы с повышенным уровнем сахара, лучше избегать сочетаний творога с простыми углеводами (например, вареньем или медом).
Павел Исанбаев также подчеркнул, что творог с более высокой жирностью (9%) или в сочетании со сметаной будет полезнее обезжиренного. Дело в том, что добавление жира к этому продукту снизит вышеупомянутый инсулиновый обмен. Кстати, это может сделать и клетчатка, так что поесть перед порцией творога овощи – очень даже хорошая идея. К слову, зелень или болгарский перец можно добавлять прямо в творог – получится свежо и вкусно, именно то, что нужно для жаркого лета.
Фото: pixabay.com
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Какие продукты лучше не сочетать с творогом? Ответил эксперт
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