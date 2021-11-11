Какие продукты должны быть в рационе подростка – отвечает врач

Подростковый возраст – время, когда идет активный рост и развитие всех систем организма и одновременно гормональная перестройка. Продуманный рацион – залог правильного формирования организма: костей, мышц, внутренних органов. Недостаток белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов в пище подростка провоцирует сбои в работе эндокринной системы и в обмене веществ. А из-за неправильного питания появляется лишний вес. Специально для sb.by санитарный врач Николай Дубинин дал подробный комментарий по этому вопросу.

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Главное в питании подростков – это разнообразие. Получаемая пища должна полностью восполнять расход энергии. Соотношение белков, жиров и углеводов выражается в пропорции 1:1:4.

Белки необходимы для формирования мышц и сердечно-сосудистой системы, работы мозга, правильного состава крови. Белками богаты:

• мясо;

• рыба;

• молочные продукты (молоко, творог, сыр);

• птица (индейка, курица);

• бобовые;

• орехи.

Мясо, птицу, сыр (твердый), йогурт (натуральный), кефир подросток должен получать ежедневно, рыбу – раз в 2–3 дня, творог – трижды в неделю.

Среди жиров предпочтение надо отдавать молочным (содержатся в сливочном масле, сливках, сметане). Они легче перевариваются, не провоцируют набор лишнего веса, служат источником витаминов А, D. Для здоровья сердечно-сосудистой системы большое значение имеют омега-6-жирные кислоты, содержащиеся в растительном масле и жирных сортах рыбы северных морей.

Углеводы должны быть правильными. Их содержание высоко в растительных продуктах:

• крупы;

• макароны твердых сортов;

• зерновой хлеб;

• картофель;

• овощи, фрукты, ягоды.

«Быстрые» углеводы не дают достаточно энергии. Их много в кондитерских изделиях, конфетах, варенье. Такие продукты дают чувство насыщения, которое проходит уже спустя 2 часа. Конфеты и пирожные можно есть только в качестве небольшого перекуса через полтора часа после основного приема пищи.

Основу рациона подростка должны составлять молочные каши (не моментального приготовления), сырники, мясные, рыбные, молочные супы. К порции мяса, птицы, рыбы надо давать гарниры из овощей.

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Особое внимание следует уделить соли. Бессолевые диеты не подходят для подростка. Соль нужна для пищеварения – она помогает вырабатывать кислоту, входящую в состав желудочного сока. Ежедневно в подростковое меню должно входить 8–10 г поваренной соли (предпочтение – йодированной). Ее недостаток приведет к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы (появляются головокружения, может случиться обморок).

Родителям подростков следует внимательно относиться к выбору продуктов и следить за рационом и режимом питания.