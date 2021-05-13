Какие последствия могут быть от укуса клеща? Объясняет врач

Архивное фото

Дмитрий Шубин пояснил, что люди могут не догадываться об укусе и в целом некоторое время чувствовать себя хорошо.– объяснил врач-невролог.По его словам, могут развиться серьезные проблемы с суставами. Попадающая в человеческий организм бактерия боррелия действует так, что ее токсины скапливаются в хрящевой ткани суставов. Антитела и имунные клетки начинают самостоятельно разрушать хрящевые ткани суставов. Таким образом, через какое-то время возможно развитие артрита.– уточнил медик.Врач добавил, что в основном клещи нападают снизу. Поэтому, отправляясь на природу, лучше не надевать шорты и открытую обувь.