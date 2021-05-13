С наступлением тепла начинается и сезон пикников. Отправляясь на такой отдых, многие забывают об опасности, которая может поджидать в лесах и на полянах. Речь идет об укусах клещей. Врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал, чем опасны укусы клеща, и какими могут быть последствия. Полезной информацией медик поделился в эфире программы "Жить здорово".
Архивное фото
Дмитрий Шубин пояснил, что люди могут не догадываться об укусе и в целом некоторое время чувствовать себя хорошо.
– Клещи кусают животных – переносчиков бактерий, которые в последующем размножаются, а уже кусая человека, вместе со слюной в организм и попадают возбудители заболеваний. После укуса возможна симптоматика острого респираторного заболевания, то есть температура, недомогание и интоксикация. В целом процесс накопления токсинов и иммунного ответа организма может растянуться даже на 4–5 месяцев, – объяснил врач-невролог.
По его словам, могут развиться серьезные проблемы с суставами. Попадающая в человеческий организм бактерия боррелия действует так, что ее токсины скапливаются в хрящевой ткани суставов. Антитела и имунные клетки начинают самостоятельно разрушать хрящевые ткани суставов. Таким образом, через какое-то время возможно развитие артрита.
– В таких ситуациях необходимы специфические тесты. Своевременное обращение к специалистам и диагностика помогут избежать тяжелых форм боррелиоза, – уточнил медик.
Врач добавил, что в основном клещи нападают снизу. Поэтому, отправляясь на природу, лучше не надевать шорты и открытую обувь.
Опубликовано:
803
Какие последствия могут быть от укуса клеща? Объясняет врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter