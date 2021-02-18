Какие новинки покажут российские каналы в ближайшее время

Стриминговые сервисы запустили несколько интересных сериалов. Это, например, мистический триллер «Топи», снятый по сценарию Дмитрия Глуховского, где группа жителей столицы оказывается в глухой и затягивающей их местности, из которой им предстоит выбираться на протяжении семи серий.







Второй сезон сериала «Проект Анна Николаевна» познакомит с дальнейшими перипетиями службы в органах правопорядка безупречного и красивого робота по имени Анна Николаевна.

Российский хорор-сериал «Пищеблок» погрузит зрителя в атмосферу 80-х, где в пионерском лагере обосновались реальные вампиры.

На стриминговых площадках собраны сериалы, которые идут и шли ранее на самых популярных телевизионных каналах – Первом, России-1, ТНТ, СТС, 1+1, СТБ, ТВЦ, ТВ3, Пятнице. Не всегда можно успеть посмотреть по телевизору новый сериал или очередную серию. А в онлайн-кинотеатре в любой удобный момент доступны к просмотру как старые добрые сериалы прошлых лет, так и новинки, которые в настоящее время идут по телевизору или на стриминг-площадках.

Отыскать сериал по душе на таких сайтах помогает удобная сортировка по жанрам, среди которых драмы и мелодрамы, боевики и детективы, криминал и фантастика – все жанры, представленные в современной кинопродукции. Есть и телепередачи, которые удобно пересматривать или посмотреть, если не удалось выделить на это время во время телеэфира.

Сортировка по году создания на подобных ресурсах также очень удобна. Кому-то так легче найти что-то интересное для себя, а кто-то принципиально смотрит только последние новинки. Например, в онлайн-кинотеатре Tvseriya.net собраны сериалы, которые выпущены с 2016 года по 2021. Новинки регулярно добавляются по мере выхода серий на телевизионных каналах. Самые последние кинопроизведения представлены в виде анонсов, и зритель всегда может ознакомиться с ними и решить для себя, стоит ли обратить на сериал внимание, когда он выйдет в эфир.

Онлайн-кинотеатры предлагает к просмотру не только сериалы, но и фильмы российских режиссеров, как современные, так и лучшие картины, снятые в советский период. Иногда хочется посмотреть сериал или фильм по какой-либо определенной тематике, и Tvseriya предоставляет прекрасную возможность такого выбора. Сайт предоставляет подборки по темам, среди которых можно выбрать что-то интересное для себя. Тут представлены сериалы про ВОВ, русские полно- и короткометражные фильмы, сериалы про любовь и семейные отношения, про измену и предательство, про молодежь и подростков, а также про детей и школу. Ну и, конечно, подборка сериалов про «ментов» и полицию, банды и преступность.

Из тех новинок, которые вскоре покажут или уже начали показ российские телеканалы, можно выделить масштабную экранизацию романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», которая будет отличаться от советской версии.

Константин Хабенский снялся в сериале о послевоенном времени «За час до рассвета», где он борется с преступностью и затаившимися врагами.

Недавний показ «Перевала Дятлова» вызвал оживленные обсуждения и дискуссии – сериал качественно и достоверно воспроизводит одну из версий гибели в 1959 году в горах Урала группы молодых туристов. Этот сериал зрители поставили на первое место в рейтинге лучших за 2020 год. На Tvseriya.net есть возможность посмотреть эти и массу других интересных киноисторий.

УНП 5836647079

