Какие напитки согреют в осенние холода? Отвечает врач-физиотерапевт

Рецепты согревающих напитков от eda.sb.by

Безусловно, самые известные напитки, которые помогут согреться осенью – это облепиховый чай и чаи на основе лимона, мяты, корицы, гвоздики, клюквы и имбиря. Все эти ингредиенты не только очень быстро согревают организм человека, но еще и насыщают его полезными микроэлементами и витаминами. Конечно, всем нашим пациентам я всегда рекомендую пить облепиховый, клюквенный или имбирный чай. Причем, не только в осеннее время года. Такие горячие напитки полезны всегда. Например, имбирь имеет очень богатый состав. В нем много микроэлементов, а также содержатся витамины С, В1 и В2. А еще в корне этого растения есть аскорбиновая кислота, которая является отличным иммунодулятором. Облепиха тоже давно известна полезными свойства. Чай на ее основе не только поможет быстро согреться, но еще и укрепит сосуды, приведет в порядок нервную систему и сердце. Очень важно при приготовлении облепихового чая сделать из ягод пюре. И только потом залить массу кипятком. Кстати, можете добавить в такой чай мед, сахар и немного гвоздики. Неповторимый вкус мгновенно поднимет вам настроение. А горячий напиток быстро согреет.Рецептов имбирного чая в интернете найти можно очень много. Но при приготовлении этого напитка я, как врач, советую очень мелко рубить корень имбиря. Так он быстрее насытит чай полезными свойствами и согреет. Кстати, лучше всего имбирь натереть на терке, добавить мелко нарезанный лимон, щепотку зеленого чая, мяту и только потом залить все это кипятком.Своими согревающими свойствами давно известен и глинтвейн. Но я рекомендую варить этот напиток все-таки безалкогольным. Главное понимать, что согревает вас не вино, а пряности, которые входят в состав глинтвейна. Безалкогольный глинтвейн можно приготовить на основе виноградного сока, яблочного или клюквенного морса. Кстати, клюква содержит огромное количество витамина С. Она очень полезна для организма. Морс из этой ягоды мы, медики, особенно советуем пить в период простуды. Он замечательно сбивает температуру и является хорошим противовоспалительным средством.Конечно, все эти напитки, нужно пить только в том случае, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Например, клюкву и имбирь врачи не рекомендуют при язвенной болезни или гастрите. Это может только усугубить состояние здоровья человека.

• Вода - 1 л

• Палочки корицы - 1 штука

• Лимон - ⅓ куска

• Мед - 1 столовая ложка

• Имбирь - 15 г

• Свежая мята - 1 штука

• Облепиха - 150 г

• Цветочный мед - 2 столовые ложки

• Черный листовой чай - 2 столовые ложки

• Кипяток - 600 мл

• Апельсины - 1 штука

• Палочки корицы - 2 штуки

• Брусника - 50 г

• Свежая мята - 2 стебля

• Мед - 2 столовые ложки

• Вода - 1 л

• Черный листовой чай - 1 чайная ложка

• Замороженная клюква - 100 г

• Малина замороженная - 100 г

• Сахар - 100 г

• Свежая клюква по вкусу

• Виноградный сок - 3 стакана

• Вода - ½ стакана

• Цедра апельсина - 2 столовые ложки

• Лимонная цедра - 2 столовые ложки

• Яблоко - ½ штуки

• Изюм - 2 столовые ложки

• Корица - 1 чайная ложка

• Гвоздика - ½ чайной ложки

• Кардамон щепотка

• Имбирь - 1 г

1. Ставим кипятить воду.2. Имбирь нарезаем 3 дольки будет достаточно, можно больше, но тогда будет очень насыщенный привкус имбиря в чае. Отрезаем 1/3 лимона и режем еще на 4 части.3. В заварник для чая наполняем: 1 палочкой корицы (можно и порошковую корицу 1,5 чайной ложки), столовую ложку меда, порезанный имбирь и лимон.4. Содержимое заварника заливаем кипятком и даем настояться минут 10-15. Для большего аромата можно добавить веточку свежей мяты.1. Облепиху перебираем, очищаем от сора, моем в дуршлаге и даем стечь воде.2. Примерно 100 г облепихи превращаем в пюре. Если вы используете замороженную ягоду, ее лучше залить небольшим количеством кипятка, чтобы проще было разминать облепиху. Также на этом этапе можно добавить сахарный песок, если вы не используете мед.3. Выкладываем облепиховое пюре в чайник, добавляем оставшиеся целые ягоды и черный чай.4. Заливаем кипятком и даем настояться минут 7. Аккуратно перемешиваем. Кладем в чашки 1 чайную ложечку меда (можно больше или меньше). Наливаем чай через ситечко, размешиваем мед до полного растворения.1. Апельсин нарезать полукольцами, мяту порвать на листочки.2. Добавить в чайник бруснику (можно протертую), чай и палочки корицы. Залить кипятком.3. Поставить на огонь. Немного варить, помешивая.4. Мед добавить в теплый чай, когда он немного остынет, не в кипяток.1. Клюкву и малину взбить в блендере с сахаром до состояния однородного пюре, чтобы не осталось крупных кусков. Сахара можно добавить и больше, если получится слишком кисло.2. Залить ягоды литром кипятка, дать немного постоять и процедить, если нужно, добавить целые ягоды клюквы для красоты и подавать.1. Влить в кастрюлю виноградный сок, добавить воду и засыпать все остальные ингредиенты. Перемешать.2. Поставить кастрюлю на слабый огонь, не доводя до кипения.3. Дать глинтвейну настояться 5 минут под крышкой и разлить по бокалам.