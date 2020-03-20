Какие меры принимают ЦРБ в приграничных районах по профилактике и выявлению COVID-19

По последним данным, в нашей стране зафиксировано 69 случаев коронавируса, 15 человек вылечены. Всего же с конца января медики обследовали около 19 тысяч белорусов. Конечно, среди них есть жители райцентров, агрогородков и деревень. Портал sb.by узнал, в каком режиме работают ФАПы, амбулатории и другие подразделения ЦРБ в двух приграничных районах — Поставском и Столинском.

Почему именно в Поставском? Во-первых, район с приличным пассажиропотоком до закрытия границ. Во-вторых, здесь каждый третий житель — пожилой, категория, все знают, в случае обнаружения болезни в зоне риска. В-третьих, это один из самых отдаленных районов от столицы и облцентра, даже до межрайонного центра медпомощи 140 километров. Главврач Поставской ЦРБ Владимир Чекавый считает, что причин для паники нет:

— Мы на сто процентов укомплектованы медперсоналом, одних врачей-реаниматологов у нас шесть. Все аппараты ИВЛ в рабочем состоянии, транспорт на ходу, в подразделениях ЦРБ запас медпрепаратов, дезинфицирующих средств как минимум на месяц. На случай выявления коронавируса в инфекционном отделении выделены дополнительные боксы, сейчас они пустуют. Приемы врачей в кабинетах сокращены, мы сосредоточились на оказании помощи на дому. Врач общей практики на выезде может кардиограмму бабушке сделать, лаборант взять кровь на анализ. Сегодня к инвалиду в одной деревне мы направили передвижной стоматологический пункт. В поликлинике, на ФАПах, в амбулаториях разработаны отдельные маршруты передвижения для пациентов с признаками ОРВИ. Начиная с порога ФАПа больного с температурой отведут в отдельный кабинет, обследуют, назначат лечение. И, конечно, пожилым разъясняем, что пока лучше не посещать массовые мероприятия, не ходить в магазины в часы пик, за медпомощью обращаться по телефону. Больница сестринского ухода в агрогородке Париж на карантине, там 15 человек, это инвалиды, ослабленные старики, посещать их нельзя, священники туда не ходят, сокращены и контакты между постояльцами.

Ни одного случая коронавируса в Поставском районе не выявлено. Всего с момента обнаружения первого случая СОVID-19 в Беларуси 15 человек с Поставщины были под наблюдением. Среди них студенты из Минска, Витебска, водители международных перевозок, вернувшиеся из-за границы, туристы. Только двое в отдельных боксах, это контакты второго уровня (у них были признаки ОРВИ). Остальных, тех, кто без симптомов, врачи общей практики наблюдали на дому. На 20 марта в Поставской ЦРБ под наблюдением оставалось пять человек.

В Столинском районе утром 20 марта в инфекционном отделении находились два пациента. Это студентка БГУ, у нее контакт первого уровня, и дальнобойщик из агрогородка Белоуша, он вернулся из Италии, Франции. Взятые в Столине мазки направили в Минск в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, оба результата отрицательные. Водитель уже готовится к выписке.

Главврач Столинской ЦРБ Виктор Мойсюк говорит, что сейчас в стационаре ограничили посещения пациентов родственниками, весь медперсонал в масках. Временно приостановлены плановые госпитализации и операции. На случай массовых поступлений пациентов с коронавирусом разработан план действий. Диспетчеры "скорой помощи", работники регистратуры, принимая звонки вызовов, уточняют, прибыл ли человек из неблагополучных стран (Ирана, Китая, Италии, Южной Кореи, сюда добавились Германия, Франция, Польша, Чехия) и был ли у них контакт с людьми, у которых подтверждена коронавирусная инфекция (к примеру, студенты БГУ, БНТУ, которые приезжают к родителям). При наличии клиники заболевания и эпиданамнеза бригада "скорой помощи" выезжает в костюмах биологической защиты. Сейчас в ЦРБ таких более 200, планируется закупить еще 200 одноразовых.

Под наблюдением амбулаторно, на дому, сейчас отдельные жители Столина и Столинского района. Пять человек прибыли из неблагополучных по эпидемической обстановке стран, четыре наблюдаются врачами общей практики и педиатрами как контакты второго уровня. В первый день обращения их осматривал врач-инфекционист.