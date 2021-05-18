Известно, что среди всех аллергических реакций укусы жалящих и их последствия являются самыми опасными. Эти реакции анафилактические и могут привести к летальному исходу. О том, как помочь себе, если на вас напали такие насекомые, рассказал врач-педиатр Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово".
Медик отметил: принимая таблетку после укуса, важно понимать, что препарат начнет действовать только спустя 30–40 минут. Врач объяснил, какой может быть экстренная помощь:
– Самое главное – это удалить жало. Пчела, в отличие от осы, почти всегда оставляет жало. Из-за того что жало остается в теле, пчелиный яд может попасть в организм. Когда жало извлечено, к коже следует приложить лед. Таким образом уменьшается вероятность образования отека. Важно, чтобы пчелиный или осиный яд не распространился по организму, – обозначил Андрей Продеус.
Для недопущения развития анафилактического шока, как пояснил врач, можно использовать шприц-ручку с адреналином. Можно взять и адреналин в ампулах: взрослому человеку нужно ввести 2 мл.
К лекарствам, которые можно принять, он отнес такой препарат, как преднизолон.
– Если человека не один раз кусает пчела или оса, то каждый новый укус может иметь более серьезные последствия, чем предыдущий. Происходит сенсибилизация, – добавил специалист.
Он также поделился профилактическим способом:
– Эти опасные насекомые не любят резких запахов. Допустим, можно использовать аромат гвоздики или жасмина. По сути, пчелы и осы неагрессивные насекомые. Объектом интереса для них вы станете, если будете кушать или даже держать в руках что-то сладкое, – заключил врач.
Фото: pixabay.com
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Какие меры нужно принять, если вас укусила оса или пчела? Объясняет врач
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