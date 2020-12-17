Какие компании и предприятия победили в конкурсе «Предприниматель года»

В сентябре Правительство определило победителей национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2019 год. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров № 558. Сегодня в Минске состоится их награждение.
Фото из архива
Лучшими в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» стали индивидуальные предприниматели Михаил Долгун из Гродно, Дмитрий Дудаль их Минска, Петр Захаренко из Брестской области, Иван Масловский из Минской области, Анастасия Мацыль из Витебска, Ольга Тарабуева из Могилевской области, Сергей Хлистовский из Гомельской области.
В номинации «Успешный старт» победителями признаны ООО «ЗерноКомплекс» (Минская область), ООО «КотикиСобачки» (Могилев), ООО «Лидская Бэби академия» (Гродненская область), ООО «ОвенБел» (Минск), частные предприятия «МБайсикл» (Гомель), «Автограф Плюс» (Брестская область), «Левол Групп» (Витебская область).
ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин» (Брестская область), ООО «ПРОТОС» (Могилевская область), Светлогорский завод сварочных электродов (Гомельская область), СЗАО «ЛИПЛАСТ-СПб» (Гродненская область), СЗАО «ФИДМАШ» (Минск), СЗАО «Электромеханический завод» (Минская область), Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (Витебская область) отмечены в номинации «Стабильный успех».
Лучшими в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства» стали ЗАО «Энерго Ремонт Сервис» (Могилевская область), ИПУП «ВИК-здоровье животных» (Витебск), ООО «Александров» (Минская область), ООО «Изоком Пласт» (Гродненская область), ООО «Композитная Компания» (Брестская область), ООО «СтратНаноТек Инвест» (Минск), ЧПТУП «Белдревизделие» (Гомельская область).
В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» победителями названы ООО «ЗападТрансЭкспедиция» (Брестская область), ООО «Литейно-металлургическая компания» (Могилев), ООО «СУШИ ШОП» (Витебская область), ООО «ФэмилиКостар» (Гродненская область), ООО «ЭЙС-МОТОРС» (Минск), ЧУП «Пингвин» (Гомельская область), ЧУП «ВитГрузТранс» (Минская область).
Дипломов «Ганаровы прадпрымальнiк» удостоены ООО «Александров», ООО «ЗападТрансЭкспедиция» и Новополоцкий завод технологических металлоконструкций.
Фото: БЕЛТА
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Какие компании и предприятия победили в конкурсе «Предприниматель года»
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