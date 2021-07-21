В эфире программы «Доктор Свет» на телеканале НТВ доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неотложной кардиологии и кардиореабилитации Российского государственного научно-исследовательского медицинского университета имени Н. Пирогова, врач-кардиолог Михаил Гиляров объяснил, как может протекать коронавирус у людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
– Людям, у которых выявили COVID-19, но до этого они принимали какие-либо сердечно-сосудистые препараты, нужно продолжать курс лечения, – сказал медик. – Но при этом подходы к лечению иногда приходится корректировать: например, диабетикам, принимающим препараты для снижения сахара, при заболевании коронавирусом, наоборот, приходилось повышать уровень инсулина.
Он пояснил, что при заражении коронавирусом, воспаление может привести и к активизации атеросклероза – заболевания, при котором в сосудах образуются холестериновые бляшки.
– Мы наблюдали случаи, когда возникали серьезные осложнения у людей с атеросклерозом нижних конечностей, приходилось их экстренно оперировать. Это могло приводить к инфарктам и инсультам, – подчеркнул врач-кардиолог.
Он добавил, что у немалого процента пациентов с сердечными патологиями они могут резко обостряться при заражении коронавирусом. Здесь он упомянул инфаркт миокарда и воспаление сердечных мышц.
– Если коронавирусом заразились пациенты с более продвинутыми стадиями сердечных заболеваний, их стоит сразу же помещать в стационар, – дал совет специалист.
Он также добавил: вероятность смерти от инфаркта, если не заниматься его лечением, повышает и риск гибели от COVID-19.
Фото: pixabay.com
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Какие кардиологические болезни могут обостриться при заболевании коронавирусом? Отвечает врач
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