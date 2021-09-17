Как защитить ребенка от ротавируса? Отвечает врач

Популярный украинский врач и телеведущий доктор Комаровский объяснил, как обезопасить детей от кишечных инфекций. Советами он поделился в видео на своем YouTube-канале.
– Ротавирус – это вирус, вызывающий острые кишечные инфекции. Он очень распространен в окружающей среде. Как правило, дети болеют ротавирусом тогда, когда начинают активно двигаться и общаться с большим количеством людей.
Чем больше вокруг ребенка взрослых, тем больше вероятность заболеть. Дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет больше подвержены риску заболеть ротавирусной инфекцией. Она представляет наибольшую опасность для ребят этой возрастной категории.
– Часто она проявляется диареей и обезвоживанием. В тех странах, где государство и правительство не хочет, чтобы дети болели ротавирусной инфекцией, в календарь прививок включена эффективная и безопасная вакцина от ротавирусной инфекции. Колоть ее не нужно, это капли. Обычно вакцинацию пытаются закончить до 6 месяцев. К тому моменту, как ребенок начинает активно двигаться и изучать мир, он уже защищен, – объяснил медик.
Комаровский обратился к родителям и напомнил, что нужно приучать детей регулярно мыть руки и соблюдать гигиену. Также стоит уберечь их от употребления некачественных продуктов.
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