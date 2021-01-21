Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед медиками всего мира, – защитить население от распространения коронавируса. При этом особое внимание врачи уделяют пожилым людям, так как они находятся в повышенной зоне риска. Уберечь старшее поколение от COVID-19 можно при помощи простых рекомендаций, которыми в программе "Жить здорово" поделилась российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
– На сегодняшний день доказано, что если люди старшего возраста принимают известные лекарства от давления, высокого холестерина и сердечный аспирин, то их риск заразиться снижается на 70 процентов. На столько же уменьшается риск заболеть тяжело, – сказала медик.
Кроме этого, Елена Малышева отметила, что перечисленные препараты не нужно пить специально. Прием лекарств следует осуществлять только в том случае, если они прописаны врачом.
Фото: БЕЛТА
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Как защитить пожилых людей от коронавируса? Объяснила Елена Малышева
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