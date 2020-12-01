Как защитить банковскую карту от злоумышленников – советы специалиста

В настоящее время мошенники используют такие способы обмана держателей банковских карт, что даже молодые и технически грамотные граждане не могут противостоять их уловкам. Способами, которые помогут бороться с аферистами, поделился руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров, пишет РИА Новости.
Во-первых, запрещено кому-либо сообщать данные вашей карты, включая срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС.
– Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку, – рассказал эксперт.
Во-вторых, в целях безопасности денежные средства стоит хранить на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок необходимо завести отдельную карту, деньги на которую нужно перечислять сразу перед оплатой. При этом категорически запрещено перечислять средств больше, чем требуется для приобретения товара.
– Не стоит привязывать свою карту к интернет-магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать покупки. Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную, – отметил Бодров.
В-третьих, специалист посоветовал подключить СМС-уведомления, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно мгновенно заблокировать карту, предупредив таким образом дальнейшие списания. Также запрещено хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.
Фото: pixabay.com
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