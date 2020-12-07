Как зарядиться энергией к Новому году? Топ-5 способов от стилиста

Новогоднее настроение приходит тогда, когда вокруг появляются вещи, напоминающие о скором приближении праздника. Но бывают случаи, при которых подобные атрибуты не помогают ощутить волшебство главного зимнего события. И даже при таких обстоятельствах расстраиваться рано: зарядиться новогодним настроением и энергией помогут пять советов от стилиста Анны Якименко, которая перечислила их на своем YouTube-канале.
Скриншот из видео
Новая энергия в гардеробе, косметичке и интерьере
Для многих прекрасной традицией является проведение генеральной уборки перед Новым годом. По словам стилиста, это прекрасная возможность избавиться от всего лишнего.
– Избавляясь от ненужных вещей, мы с вами автоматически заполняем гардероб новой энергией. И в этом случае главное – не пытаться навести порядок везде. Важно действовать постепенно и, например, сначала навести порядок в гардеробе, – рассказала Анна Якименко.
Именно в конце года формируется общая картина того, что действительно нравится, какие вещи носите постоянно, а какие вашем гардеробе были куплены в течение года, но не прижились по тем или иным причинам.
– Безжалостно сокращайте старые вещи, не держитесь за них. Помните, не иметь плохие вещи в гардеробе, тоже стильный ход. У вас не будет другого выбора, поэтому всегда будете отлично выглядеть, – отметила стилист.
Эксперт обратила внимание на то, что важно пересмотреть не только гардероб, но и свою косметичку.
– Закажите себе косметику для макияжа и ухода, проверьте срок годности еще раз, постарайтесь выделить те продукты, которые вам действительно нравятся. В течение года мы что-то пробуем, экспериментируем, пополняем наш арсенал красоты. Иногда эти эксперименты удаются, иногда они разочаровывают нас, но это нормально.
Навести порядок перед Новым годом важно не только в гардеробе и косметичке, но также в интерьере.
– Помимо влажной генеральной уборки можно приступить еще и к организации пространства. Можно что-то вырезать и добавить, разобрать полотенца, постельное белье, специи, кухонную утварь. Пересмотрите гардероб, косметику и наведите порядок в доме – энергия будет циркулировать совершенно по-новому, – заметила Анна Якименко.
Салон красоты в домашних условиях
Домашний салон красоты – отличный способ подзарядиться к Новому году.
– Не забываем про маску для лица. Я делаю их регулярно и предпочитаю маску на тканевой основе. Процедуры провожу чаще всего утром, чтобы выглядеть свежо и ухоженно. Утренняя маска не займет у вас много времени, но обязательно поднимет настроение, – рассказала стилист.
Приятные ароматы и уютный декор
Нужно обязательно использовать ароматы, которые бы напоминали о новогоднем празднике.
– Приятные новогодние ароматы и уютный декор подарят необыкновенную энергию перед праздником, – поделилась мнением специалист.
Подарок для настроения
Совет, который всегда работает перед Новым годом, – подарки для себя. Это могут быть маленькие, но приятные радости, которые поднимут настроение и добавят энергии.
– В принципе очень важно хвалить себя, баловать подарками. Это может быть косметика, украшение, что-то из одежды, очень хорошая книга, которая вас вдохновит. То, что вы давно хотели себе купить, но как-то все откладывали. В общем, вариантов очень много, но сделать себе подарок до Нового года – это очень и очень хороший способ поднять себе настроение, – подчеркнула стилист.
Массаж тела
И еще один совет, который поможет зарядиться в Новый год, это массаж.
– По возможности сходите на массаж всего тела. Обычно он длится час, а то и полтора. После такой процедуры вы почувствуете прилив новых сил, так как через тактильные ощущения мы можем расслабиться, снять стресс и усталость. Также после массажа вы наполнитесь новыми силами.
Анна Якименко также добавила, что это отличный способ обновиться перед праздником, приобрести позитивную энергию, почувствовать себя красивой и неотразимой.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1623
Как зарядиться энергией к Новому году? Топ-5 способов от стилиста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter