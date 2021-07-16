Врач Андрей Тяжельников рассказал, как выбрать качественные очки от солнца. Его слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, очки нужно выбирать именно с защитой от UV-лучей. Тяжельников также опроверг информацию о том, что более темные стекла дают большую защиту глазам.
– Очки с темными линзами даже вредны, поскольку они заставляют напрягать зрение.
Для того чтобы выбрать качественные солнцезащитные аксессуары, медик рекомендует обращаться в специализированные магазины оптики, а не масс-маркеты.
– Также помните о том, что дополнительной защитой для ваших глаз может быть головной убор с широкими полями.
Опубликовано:
483
Как выбрать солнцезащитные очки – отвечает врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter