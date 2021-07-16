Как выбрать солнцезащитные очки – отвечает врач

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По словам специалиста, очки нужно выбирать именно с защитой от UV-лучей. Тяжельников также опроверг информацию о том, что более темные стекла дают большую защиту глазам.Для того чтобы выбрать качественные солнцезащитные аксессуары, медик рекомендует обращаться в специализированные магазины оптики, а не масс-маркеты.