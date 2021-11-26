Как выбрать растение для детской комнаты: советы специалиста

Сложно представить современную квартиру, дом или офис без комнатных растений. Последние годы они справляются не только со своей основной функцией, но и являются стильным украшением любого помещения. Если для офиса выбирают фикусы и всевозможные крупные цветы с яркими листьями, которые чаще всего ядовитые, то в квартире их использовать не рекомендуется. А для гостиных и спален выбирают какие-то модные цветы – драцены, монстеры, сансевиерию или стрелицию. Выбору растений в детскую комнату нужно уделить особое внимание. Именно на эту тему архитектор-дизайнер Ольга Липская дала профессиональные советы.

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Ольга Липская

фото из личного архива

Начиная свои поиски, мы должны опираться на три главных критерия – безопасность, польза и стойкость.

Что касается безопасности, мне вряд ли придется убеждать вас в важности этого пункта. Наши дети – великие исследователи мира. И конечно, любое знакомство с цветочком – понюхать, потрогать, отломить случайно листик и даже попробовать на язык – должно быть безопасно. Поэтому растения, которые выпускают молочко при надрыве или сломе листа, категорически не подходят, да и в целом в квартире, где живут дети и животные, я бы советовала воздержаться от подобных цветов. Эта категория довольно обширна, я очень советую перед покупкой изучить любой цветок не только с точки зрения ухода и неприхотливости, а в первую очередь с точки зрения безопасности – ее степень тоже бывает разная. Вот небольшой перечень цветов, чаще всего встречаемых на прилавках:

Диффенбахия, плющ, азалия, цикламен, кливия, фикус, шефлера

Если мы говорим об особенной пользе цветов, то мы в первую очередь говорим о цитрусовых представителях – апельсин, лимон, лайм. Эфирные масла, плотные жесткие листья обеззараживают и насыщают помещение комнаты. Также стоит отдать предпочтения растениям, которые лучше увлажняют и быстро очищают воздух:

Хлорофитум хохлатый, денежное дерево, арековая пальма, папоротник, рапис, карликовый банан, пахира

Что касается стойкости, на мой взгляд, это самый интересный пункт. Я не знаю детей, которые не хотели бы вырастить цветок самостоятельно. Если ваш малыш проявляет интерес к посадке и уходу за растениями – это прекрасная возможность научить его ответственности и доверить полив и уход маленькому садовнику. Мы лично с моими сыном и дочкой вырастили три лимончика буквально из косточки. Еще одно растение, с которым легко справится любой начинающий садовод в домашних условиях, – авокадо. Он любит влагу, частый полив и опрыскивание – прекрасная возможность заинтересовать и увлечь детей в дополнение к домашним обязанностям. Также к неприхотливым относятся:

Алоэ, каланхоэ, сансевиерия, традесканция, фикус Бенджамина, герань, декабрист

Еще один важный момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. Наряду с самим цветком важен и горшок, в котором он растет. Конечно, для растений лучше всего использовать глиняные кашпо и горшки, но в доме, где есть маленькие дети, лучше отказаться в пользу пластиковых хотя бы на первых парах, пока все не привыкнут, что в доме есть растения и к ним нужно относиться бережно и аккуратно. Что касается покупки, тут важен период. Весна и ранняя осень, безусловно, самый лучший сезон для приобретения, пересадки, обрезки и разведения цветов. Начните – и вы увидите, как цветы плавно и надолго входят в ваш дом. Людям нужна зелень, она помогает чувствовать себя комфортно в любых обстоятельствах, а так как в нашей полосе большую часть года темно и серо – это еще один прекрасный повод окружить себя красотой живой природы.

Любите свой дом – и он ответит вам взаимностью!