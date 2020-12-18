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Как выбрать квартиру и не пожалеть о покупке? Рассказал дизайнер интерьера

В настоящий момент строится достаточно много квартир, при выборе которых голова идет кругом. К тому же стоят квадратные метры очень дорого, поэтому если и вкладывать большие деньги, то в качественную и надежную жилплощадь. Главными рекомендациями по выбору квартиры на своем YouTube-канале поделился дизайнер интерьера Александр Сенчугов.


Жилой комплекс

Выбор жилплощади всегда начинается с изучения жилого комплекса.

– Квартиры стоят довольно дорого, поэтому почти все сделки сейчас идут в ипотеку, но помните, вам нужно рассчитать свои силы трезво, чтобы ежемесячный платеж не был для вас какой-то непомерной тяжестью. Когда вы получите заветные ключи, вспомните, что нужно сделать еще ремонт. Если он будет еще и дизайнерским, то будет стоить довольно больших денег. Поэтому кроме ипотеки вы должны в голове удержать сумму, которую потратите на ремонт, – рассказал Александр Сенчугов.

Уровень дома

Дома сейчас условно делятся на экономкласс, комфорт-класс, бизнес-класс и элитный. Однако важнее не название здания, а детали квартиры, например размеры комнат, высота окна, потолка или какие-то еще инженерные фишки, которые присутствуют в дорогих квартирах.

Застройщик

– Нужно погуглить и поискать информацию, узнать, что про него пишут, ознакомиться с отзывами. У некоторых застройщиков, например, бывают какие-то непонятные долгострои, – отметил эксперт.

Место расположения дома

В течение жизни люди привыкают к какому-то конкретному месту. Поэтому лучше купить квартиру там, где вам нравится, чтобы можно было наслаждаться любимым и привычным районом.

– Очень часто заказчики ищут квартиры именно в том же районе, в котором жили до этого. Кто-то наоборот переезжает жить за город, решив сменить квартиру на загородную недвижимость, кто-то же хочет переехать в центр. Поэтому решите заранее, где вы хотите жить, – подчеркнул Александр Сенчугов.

Острые углы, косые стены, радиусы

Опытный дизайнер может обыграть любые кривые стены, однако, по мнению специалиста, при покупке лучше выбрать изначально качественную квартиру, чтобы потом не решать проблемы, которых можно было бы избежать.

– Не выбирайте такие квартиры, потому что за счет этих всех углов и кривых стен у вас очень много съестся полезной площади, что является очень большим минусом, – обратил внимание специалист.

Свободная планировка

– Вы, конечно же, слышали выражение "свободная планировка". Это очень условное понятие, ведь все равно ваша жилплощадь будет привязана к инженерии, к соседям, поэтому не ведитесь на этот маркетинговый трюк. Если хотите изменить количество комнат в квартире, то обратите внимание на окна. Комнат не может быть больше, чем оконных проемов. У меня была практика, когда мы делали кабинет со стеклянной стеной, но правильно, когда на одну комнату приходится одно окно, меньше быть не может, – сказал Александр Сенчугов.

Не функциональный коридор

По словам дизайнера интерьеров, если в квартире и есть какая-то бесполезная площадь, то чаще всего это большой холл либо коридор.

– Иногда в квартирах есть большие либо узкие и длинные коридоры, от которых потом никак не избавиться. Если можно этого избежать на стадии выбора квартиры, то обязательно это сделайте, – обратил внимание эксперт.

Проходные комнаты

– Такое решение является в какой-то степени компромиссным решением, которое позволяет правильно распределить другие комнаты. Но по факту, когда вы будете жить в такой комнате, вам будет очень некомфортно, – добавил Александр Сенчугов.

Фото: pixabay.com
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