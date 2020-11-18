Как выбрать корм для кошки – отвечает ветеринар

Подбор корма для кошек должен осуществляться индивидуально. Универсального питания для всех животных не существует. Об этом заявил ветеринар Вячеслав Гречаный на своем YouTube-канале.
Специалист не стал советовать конкретного производителя, марку или бренд. По его мнению, универсальных и подходящих для всех кошек кормов не существует.
– Каждому животному с учетом определенных параметров нужно подбирать питание индивидуально. Производители создают различные линейки кормов. Например, для животных, у которых есть проблемы с почками, предлагается продукт с низким содержанием белка. Беременной кошке требуются корма с большей калорийностью, потому что для вынашивания котят нужно много энергии, плюс потом начинается период лактации. А если у вас возрастная кошка, то кормить ее нужно совсем не так, как, например, молодого некастрированного кота. Поэтому каких-либо универсальных рекомендаций кормов, которые подходят абсолютно для всех, не существует, – рассказал ветеринар.
Вячеслав Гречаный отметил, что первая покупка кормов зачастую происходит вслепую, поэтому кормить кошку новым продуктом следует аккуратно, постоянно присматривая за животным.
– Не советую покупать сразу большую пачку. Возьмите маленькую и давайте продукт по инструкции. А дальше следите за реакцией организма вашей кошки на этот корм. Посмотрите, насколько хорошо она ест продукт, нравится ли он ей по вкусу. Обратите внимание на то, как после него у кошки дела со стулом. Нормальным является, когда нет больших объемов и отсутствует резкий запах. Если у животного наблюдаются расстройства, жидкий стул или стул в большом количестве, имеющий очень неприятный запах, это значит, что есть какие-то проблемы с перевариванием продукта, – подчеркнул специалист.
Ветеринар также добавил, что в случае возникновения проблем от корма лучше отказаться.
– После того как вы определились, что кошка хорошо ест, у нее нет проблем с пищеварением и стулом, нужно проверять корм дальше. Давайте его по инструкции и следите за качеством шерсти. Это очень хороший показатель, потому что если кошка получает достаточно витаминов, белков, жиров и углеводов, то у нее будет отличная шерсть, – заметил Вячеслав Гречаный.
При некачественном рационе, как заявляет специалист, шерсть станет блеклой, начнет постоянно лезть.
– Остановите выбор на корме, который кошка с удовольствием ест и после которого у нее нет проблем с пищеварением и со стулом, а шерсть остается качественной. Кроме этого, животное должно быть бодрым и активным. Это показатель того, что кошка получает достаточное количество витаминов, белков, жиров и углеводов, – резюмировал Вячеслав Гречаный.
Фото: pixabay.com
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Как выбрать корм для кошки – отвечает ветеринар
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