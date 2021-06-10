Для восстановления кишечника врачи обычно применяют пробиотики и пребиотики, которые содержатся в данной части пищеварительного канала. Самостоятельно нормализовать его работу можно путем включения в рацион кисломолочных и квашеных продуктов. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Специалист отметил, что пробиотики и пребиотики это далеко не одно и то же.
– Пробиотики – это прежде всего бактериальные культуры, к которым относятся лакто- и бифидобактерии. Они обитают в нашем кишечнике и выделяют полезные вещества, к числу которых относят, например, витамин К и витамины группы В. Плюс ко всему они сдерживают рост патогенных бактерий в кишечнике, защищая его, – объяснил врач.
Пребиотики, по словам Сергея Агапкина, является питательной средой для этих бактерий.
– Эта среда включает различные виды клетчатки, целлюлозу и гемицеллюлозу, лигнин, пектины, глюкоманнан, а также массу других веществ, – уточнил специалист.
При лечении дисбактериоза врачи используют пробиотики. Однако если этим бактериям будет нечем питаться, в организме они не приживутся. В таком случае медики используют пребиотики.
– Считается, что оптимальным для восстановления кишечной флоры является комбинация пробиотиков и пребиотиков, хотя этот процесс небыстрый. Надо настраиваться на долгосрочное лечение, которое иногда занимает от 6 до 12 недель, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Вместе с тем для самостоятельного восстановления работы кишечника рекомендуется употреблять больше кисломолочных и квашеных продуктов.
Фото: pixabay.com
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Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач
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