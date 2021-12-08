Как восстановить органы дыхания после перенесенного ОРВИ – отвечает врач

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Светлана Якубовская рассказала, каких правил необходимо придерживаться после перенесенного ОРВИ, чтобы быстро восстановить работу органов дыхания после заболевания.
По словам медика, пациентам, перенесшим ОРВИ, в первую очередь необходимы крепкий и здоровый сон, полноценный отдых, свежий воздух, а также сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.
– Не забывайте о витаминах и микроэлементах. Они позволяют укрепить легочную ткань и усиливают бронхиальную проводимость. Если в рационе недостаточное количество витаминов и минералов, стоит обратить внимание на поливитаминные комплексы, – обратила внимание врач.
Наряду с этим Светлана Якубовская перечислила витамины, которые необходимы для восстановления дыхательной системы.
– Витамин А укрепляет органы дыхания. Антиоксиданты, витамины Е и С, защищают легочную ткань и все клетки от развития окислительного стресса. Витамин D важен для поддержания правильной работы иммунной системы. Цинк, согласно некоторым исследованиям, позволяет сократить продолжительность бактериально-вирусной инфекции и способствует более быстрому восстановлению организма. Магний способствует улучшению бронхиальной проводимости, – констатировала Светлана Якубовская.
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