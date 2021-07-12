Недостаток витамина D опасен как для взрослых, так и для детей. В первом случае дефицит вещества приводит к остеомаляции (размягчению костей) и остеопорозу или разрежению костной ткани. Недостаток витамина D также отрицательно сказывается на обмене кальция и фосфора, из-за чего у детей развивается рахит. О том, как восполнить дефицит данного важного вещества, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказа врач Дмитрий Чеснов.
– Витамин D синтезируется в коже под действием ультрафиолета. Часть этого вещества человек получает с продуктами питания, – обратил внимание врач и добавил, что 30-минутного пребывания под ультрафиолетом достаточно, чтобы получить суточную норму витамина D и восполнить его недостаток.
Напомним, что в жаркую погоду необходимо регулярно пользоваться солнцезащитным кремом. Обновлять средство следует каждые два часа в количестве одной четвертой чайной ложки, а после купания важно наносить на тело не менее 30 миллилитров этого вещества. Крем на поступление витамина D в организм не влияет.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
12024
Как восполнить дефицит витамина D: важный совет от врача
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter