Как Валерий Цепкало «трижды» переболел коронавирусом и зачем уехал в Москву

Политический хаос. Не иначе. Ну как ещё можно назвать то, что сейчас происходит на электоральном поле? До абсурда доходит. И до вранья. Политического вранья по принципу «сегодня скажу, а завтра…». А что будет завтра, не важно. И будет ли оно, это завтра для страны и для людей? Главное, сегодня побольше говорить.Все без исключения кандидаты-дебютанты в избирательной гонке засветились на лжи. Одна огорошила тем, что её якобы поддерживают от 23% до 27% избирателей. Правда, откуда взяла цифры, кто проводил исследования… «Я так считаю!» Другой кандидат, видимо, из-за отсутствия вменяемых идей, спекулирует на теме коронавируса и утверждает, что белорусы массово едут в Россию делать МРТ. Вы серьёзно? Вы точно кандидат? Может, действительно кое-кому не помешало бы МРТ головного мозга?Но сегодня про того, кто и кандидатом не стал, но очень хотел. Причём так, что уехал из страны, как только не стал. Политическая история Валерия Цепкало – самая грязная (тут информация и про деньги, и женщин, и политические обещания – да такие, что даже самые безумные сценаристы индийского кино на смех подняли бы). В общем, Цепкало перебрался в Москву, откуда налево и направо раздаёт интервью. Ну как интервью… Заносит человека.Валерий Цепкало (из интервью телеканалу РБК): «Один из моих друзей, он член британского парламента, просил меня стать президентом, чтобы улучшить отношения между Великобританией и Россией».Президентом какой страны вам предлагали стать, чтобы улучшить отношения между Англией и Россией? Тут даже ведущий не сдержался. От такой мании величия. Оказывается, Кремль должен был (всего делов-то!) за помощью к Цепкало обратиться.Впрочем, один диагноз несостоявшийся кандидат поставил себе сам. Оказывается, он трижды переболел коронавирусом. Если это правда, то где необходимый карантин и самоизоляция на 14 дней? Сейчас ещё половину российских масс-медиа перезаражает. А если это ложь?Почему он, кстати, в Москве? А потому, что якобы ему угрожали (кто и зачем?), а ещё потому, что хотели забрать детей. Якобы в школу пришли представители прокуратуры и начали собирать информацию, чтобы лишить родительских прав. В школу? Летом? Прокуратура?Цитата из Telegram-канала Генеральной прокуратуры: «Эти сведения являются недостоверными. Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований».В общем, кто-то врёт. Зачем? Первое, о чём подумалось – через историю с детьми разбудить сочувствие у общества. Тогда давайте факты на стол. А, их нет? Тогда это только слова.Помните, как у Гоголя в «Ревизоре» про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла? Так вот претендент в кандидаты напоминает ту самую вдовушку, которая так старается, так старается… Но своими действиями и словами высекает лишь себя. Бить на родительские чувства, замазаться с деньгами крупного бизнеса (по этому делу идёт суд, который Цепкало игнорирует), а ещё есть претензии от своего же избирательного штаба. Не всем заплатили за работу. Или вот эта фраза: «Если в Беларуси будет жарко, то 9 августа я приеду». Расшифровать можно так: «Вы там сражайтесь, я понаблюдаю, а если что – подтянусь. Но не факт». С такими друзьями и враги не нужны.И это очень пересекается с теми самыми кандидатами-дебютантами на этих выборах. Нет внятных программ. Из обещаний – например, освободить тюрьмы. Это как вообще? И что тогда начнётся на улицах? У некоторых нет вообще ни встреч избирателями, ни самих программ. Просто погулять вышли? А что это за заявления о том, что выборы нужны, чтобы организовать какие-то новые перевыборы.Это один из самых жёстких фейков. А ещё это злоупотребление доверием тех, кто поверил. Мы все хотим, чтобы было лучше, но вот некоторые предлагают помучиться. Или вообще ничего не предлагают.Опять это извечное – «лучше пусть будет хуже». Кому от этого будет лучше? Зачем? Чтобы полыхнуло по всей стране? Было уже – в Молдове вам расскажут, в Украине покажут, с чего всё начиналось. С того самого принципа – «сгорел сарай, гори и хата».Как плохо в Беларуси, Валерий Цепкало обещает рассказать в Западной Европе и США. Правда, непонятно, как будет объяснять свои три «короны». Хотя, если это ложь, что объяснять? Значит, тогда эти три «короны» предназначались для белорусов. Враньё.Некоторые говорили, что Валерий Цепкало – это сбитый лётчик. Вот это неправда. Это самый настоящий фейк. Никакой он не сбитый лётчик. Его самолёт просто даже не взлетел.