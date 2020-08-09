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Как в минской воинской части голосовали солдаты срочной службы

В 361 базе охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) большинство военнослужащих сделали свой выбор накануне 9 августа. Ведь выполнение возложенных задач и боевой учебы никто не отменял. Не у всех была бы возможность проголосовать в основной день выборов. Однако немало и тех, кто пришел на избирательный участок именно в воскресенье. Корреспонденты "СБ. Беларусь сегодня" посмотрели, как проходят выборы в этой минской воинской части.

– Сейчас голосуют те ребята, которые были заняты на протяжении всей недели  – выполнить гражданский долг у них есть возможность сегодня, – говорит заместитель командира воинской части по идеологической работе Денис Кудрявцев. К слову, он тоже определился с выбором несколькими днями раньше:

– Знал, что 9 августа у меня будет масса других служебных дел. Сделать выбор было просто. Горжусь тем, что я гражданин и офицер нашей страны. Лично для меня очень значим такой факт в истории нашего молодого государства: ни один из белорусских военнослужащих не выезжал на территорию других стран для выполнения задач по предназначению. Мы готовимся и учимся защищать именно свое государство.

Подходим непосредственно к избирательному участнику. Из колонок звучит музыка, около входа стоит небольшая группа ребят в форме. Парни вот-вот сделают свой выбор. Кто-то уже вышел из здания.

–Только что проголосовал за наиболее достойного, на мой взгляд, кандидата. За того, кого вижу на высшей государственной должности нашей страны, кто и дальше будет развивать ее в лучшую сторону. Предварительно ознакомился со всеми кандидатурами, но для меня все изначально было очевидно. Сразу знал, за кого отдам свой голос, –рассказывает водитель автомобильного батальона подвижных пунктов управления Иван Крачко.


А вот инструктор по физической подготовке Владислав Плакса, оказавшийся поблизости, говорит, что проголосовал досрочно:

– Сделал это вчера. Сегодня стоят задачи по организации спортивно-массовых мероприятий в воинской части. Перестраховался – а вдруг успею. Я как ответственное лицо должен контролировать выполнение требований безопасности при занятиях по физической подготовке.





По большому счету сегодняшний распорядок не сильно отличается от обычного. Ведь в армии любой день строго регламентирован и спланирован. И все-таки выборы Президента – праздник для страны. Поэтому в воскресенье в новой столовой, которая открылась на этой неделе, солдат угостили изысканными блюдами, приготовленными поварами части. 

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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