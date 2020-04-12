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Как в этом году православные празднуют Вербное воскресенье

В день Входа Господня в Иерусалим, один из излюбленных праздников христиан, принято посещать храмы, чтобы исповедаться, причаститься, насладиться мелодичным перезвоном колоколов, освятить веточку вербы, которая весь следующий год будет оберегать дом от болезней и неприятностей. Верующих не смутила неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, к тому же церковь приняла ряд мер, чтобы обезопасить прихожан.

Скромные веточки, связанные ярко-красной нитью, украшенные одним маленьким цветочком или множеством больших и пышных, колосками и сухоцветами – вербочки на любой вкус и кошелек сопровождают на пути от метро до Минского прихода иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». Дорожка к храму существенно сужена турникетами, чтобы обеспечить дистанцию между прихожанами . Для прослушивания проповеди в помещение храма входить не обязательно: настоятель говорит в микрофон, а у входа установлены транслирующие его слова на улицу динамики. Этой возможностью воспользовались многие прихожане, в том числе 70-летняя Анна Викторовна:

- Я здесь с самого утра, была уже в храме, но сейчас решила выйти на улицу, – рассказывает женщина, лицо которой прикрывает марлевая повязка. В ее руке - три букетика из веточек вербы, украшенных скромным белыми цветками. – Здесь даже лучше слышно! Освятила вербочки себе и дочерям, поставила свечечки... Не опасаюсь ли находиться в многолюдном помещении? Господь посылал нам множество испытаний, мы их выдержали, справимся и с этим.

Настоятель прихода протоиерей Игорь Коростелев с амвона призвал прислушиваться к рекомендациям медиков, не стесняться носить медицинские маски и без необходимости не выходить из дому, особенно, почувствовав недомогание: «Изолируясь, мы заботимся не о себе, а оберегаем других».

Практически у всех, кто вошел в храм, покрыты не только головы и лица. Люди стараются не подходить друг к другу вплотную.

– В этом году праздник, конечно, отличается от других, – в беседе с корреспондентом отметил отец Игорь. – Традиционно в это время особенно много людей шло в церковь, чтобы исповедоваться, причаститься и достойно встретить Воскресенье Христово. Но сейчас мы подверглись испытаниям и совершенно естественно, должны предпринять все меры, чтобы защитить людей. В храме чаще и тщательнее проводится дезинфекция, да и вообще теперь не рекомендуется прикладываться к иконам, мощам. С благословения Синода Белорусской Православной Церкви достаточно перекреститься, помолиться и поклониться.

С благословения митрополита Павла сегодня проведена первая за последнее время общая исповедь. Это означает отсутствие контакта между священником и исповедующимся человеком. Священник озвучивает грехи, все произносят слова «Каюсь, господи, помилуй и прости», после чего следует разрешительная молитва, которая раньше произносилась над каждым.

Отец Игорь отметил также, что богослужения Светлой седмицы или Святой недели, включающей Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней, будут служить на улице.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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