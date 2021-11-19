Как в Беларуси будет организована работа по наведению порядка на земле – рассказали в Совмине

Совмин определил, как в Беларуси будет организована работа по наведению порядка на земле и благоустройству территории. Это предусматривается постановлением № 668 «О наведении порядка на земле», принятым 17 ноября, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Правовой акт направлен на организацию работы по наведению порядка на земле, благоустройству территории Беларуси. Документом установлены критерии наведения порядка на земле и типовой перечень мероприятий по наведению порядка на земле.
«Под наведением порядка на земле понимается деятельность по благоустройству, озеленению, содержанию и поддержанию в чистоте территорий (объектов) области, района, города и района в городе, направленная на приведение этих территорий (объектов) в состояние, удовлетворяющее критериям», – говорится в документе.
В типовой перечень, в частности, вошли мероприятия по:
• благоустройству и содержанию (эксплуатации) территорий населенных пунктов;
• поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству сельскохозяйственных территорий и объектов;
• регулированию распространения и численности борщевика Сосновского;
• поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог;
• поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда;
• поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения;
• поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов;
• созданию объектов сортировки и переработки отходов.
Уточняется, что координировать работу по наведению порядка на земле будут местные исполнительные и распорядительные органы.
Постановление Правительства от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле» со всеми изменениями признается утратившим силу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Фото: БЕЛТА