Как узнать, сколько на мне авто и какой налог за них буду платить? Отвечает эксперт из налоговой

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал порталу sb.by, что ведомство к 1 июля планирует в личных кабинетах своих пользователей представить всю информацию о транспортных средствах, которые будут облагаться налогом:
– Это удобно. Открываешь свой профиль и видишь: на мне числится два автомобиля такой-то марки определенного года выпуска, вот сумма к оплате. Из личного кабинета, к слову, можно уточнять информацию по сальдо расчетов с бюджетом, задавать вопросы и даже есть функционал, который позволяет перейти на страницу интернет-банкинга и совершить платеж из любой точки мира. Поэтому я бы посоветовал с паспортом подойти в налоговую инспекцию (вне зависимости от регистрации в паспорте) и зарегистрироваться в личном кабинете.
Около 200 тысяч белорусов в прошлом году получили извещения на оплату земельного и налога на недвижимость в электронном виде в личном кабинете.
Фото: архив БЕЛТА
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