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Как укрепить организм при изменениях температуры? Отвечает врач

На изменения температуры люди реагируют по-разному, и особо чувствительным к ее перепадам в такие моменты приходится несладко. Однако к такому периоду можно подготовиться, чтобы переносить его легче. Для этого нужно соблюдать простые рекомендации, которые РИА Новости перечислил врач Андрей Тяжельников.

Фото носит иллюстративный характер

Медик акцентировал внимание на тренировке сосудов и укреплении иммунитета. В первом случае он советует принимать контрастный душ и делать зарядку. А чтобы иммунитет окреп, Тяжельников рекомендует соблюдать режим сна и питания, включить в меню больше овощей и фруктов, а также по возможности стараться избегать стресса.

Фото: pixabay.com
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