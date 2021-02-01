На изменения температуры люди реагируют по-разному, и особо чувствительным к ее перепадам в такие моменты приходится несладко. Однако к такому периоду можно подготовиться, чтобы переносить его легче. Для этого нужно соблюдать простые рекомендации, которые РИА Новости перечислил врач Андрей Тяжельников.
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Медик акцентировал внимание на тренировке сосудов и укреплении иммунитета. В первом случае он советует принимать контрастный душ и делать зарядку. А чтобы иммунитет окреп, Тяжельников рекомендует соблюдать режим сна и питания, включить в меню больше овощей и фруктов, а также по возможности стараться избегать стресса.
Фото: pixabay.com
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Как укрепить организм при изменениях температуры? Отвечает врач
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