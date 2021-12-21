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Как ухаживать за кожей лица после 45? Объяснила врач

В эфире программы "О самом главном" врач Татьяна Шаповаленко рассказала, какие уходовые средства необходимо использовать женщинам после 45 лет, чтобы продлить молодость кожи.


– После 45 лет у женщины происходит перестройка организма, и процессы старения ускоряются. Прежде всего это связано со снижением синтеза эстрогенов, которые отвечают за очень многие процессы в организме, в том числе и за состояние кожи. Сухость, нарушение овала лица, гипотрофия мышц – это все признаки того, что синтез эстрогенов потихоньку, но снижается. Кожа становится сухой и истонченной, появляются морщины, которые не разглаживаются. Если начались такие изменения, нужно менять уходовые средства на те, которые учитывают изменение состояния женщины в этот период, – обратила внимание врач.

Татьяна Шаповаленко также рассказала, какие компоненты должны входить в состав такой уходовой косметики.

– Важно использовать не одно какое-то средство, а комплекс. Это дневной и ночной кремы, средства для ухода за кожей вокруг глаз и губ. Такие продукты должны восполнять дефицит веществ, которые отвечают за упругость и молодость лица. Прежде всего это гиалуроновая кислота – основной увлажнитель кожи, который насыщает ее влагой и уменьшает сухость. За счет того, что гиалуроновая кислота притягивает к себе молекулы воды, влага ненадолго задерживается в клетках кожи. Следующий очень важный компонент – проксилан. Он может стимулировать выработку коллагена, делает кожу более плотной и упругой, что способствует разглаживанию морщин и коррекции овала лица. В ночных средствах могут присутствовать специальные охлаждающие ингредиенты, которые способствуют уменьшению отечности лица и помогают сохранить нормальное состояние кожи во время приливов. Особенно это важно в период менопаузы, – констатировала Татьяна Шаповаленко.

Фото: pixabay.com
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