Как уберечься от травм и переломов в гололед – отвечает врач

Специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников дал советы, как избежать травм и переломов в гололед. Его слова приводит РИА Новости.
По словам специалиста, стоит отказаться от каблуков и выбрать обувь на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками.
– Если она все равно скользит, наклейте на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги, – подсказал медик.
Андрей Тяжельников также предупредил, что передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, и ни в коем случае не переходить на бег.
– При ходьбе нельзя держать руки в карманах, нужно быть готовым к балансированию. Также опасно передвижение во время гололеда в нетрезвом состоянии, – добавил специалист.
Он также отметил, что при падении во время гололеда с высоты собственного роста есть риск получить ушиб, вывих, растяжение связок и перелом.
– Часто случаются переломы лодыжек в области голеностопного сустава, перелом рук, поскольку, падая, мы успеваем инстинктивно защититься руками. Все эти травмы могут надолго выбить человека из рабочего режима, – подчеркнул врач.
По словам Андрея Тяжельникова, опасно и когда человек падает навзничь, ведь тогда удар приходится на затылочную область. В этом случае можно получить сотрясение мозга, а также перелом затылочной кости и массивное повреждение головного мозга.
– Перелом сопровождается характерным хрустом и острой болью. Растяжение можно определить по боли при попытке движения, отеку и гематоме. Вывих определяется по тому, как неестественно вывернута конечность, прикосновение к ней вызывают сильную боль, – рассказал медик.
При потере равновесия специалист рекомендует присесть на корточки. Таким образом можно снизить высоту падения. Старайтесь падать на бок, так вы пострадаете меньше. Следует сгруппироваться и напрячь мышцы.
– Если падаете вперед, то нужно прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи. Если падаете навзничь на спину, то нужно прижать к груди подбородок и раскинуть в стороны руки. Так вы защитите затылочную часть головы, – советует Тяжельников.
Первое правило после падения – не вставать сразу и не двигаться:
– Для начала необходимо приподнять голову, пошевелить конечностями и прислушаться к ощущениям. Если чувствуете острую боль, сразу вызывайте врача. Вставать после падения можно только при отсутствии острой боли. Но даже если вы можете передвигаться, лучше посетить травмпункт. Там определят серьезность повреждения, риск развития осложнений. Заниматься самолечением не нужно, – подчеркнул Андрей Тяжельников.