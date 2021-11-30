Как уберечься от травм и переломов в гололед – отвечает врач

По словам специалиста, стоит отказаться от каблуков и выбрать обувь на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками., – подсказал медик.Андрей Тяжельников также предупредил, что передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, и ни в коем случае не переходить на бег., – добавил специалист.Он также отметил, что при падении во время гололеда с высоты собственного роста есть риск получить ушиб, вывих, растяжение связок и перелом., – подчеркнул врач.По словам Андрея Тяжельникова, опасно и когда человек падает навзничь, ведь тогда удар приходится на затылочную область. В этом случае можно получить сотрясение мозга, а также перелом затылочной кости и массивное повреждение головного мозга., – рассказал медик.При потере равновесия специалист рекомендует присесть на корточки. Таким образом можно снизить высоту падения. Старайтесь падать на бок, так вы пострадаете меньше. Следует сгруппироваться и напрячь мышцы.– советует Тяжельников.Первое правило после падения – не вставать сразу и не двигаться:, – подчеркнул Андрей Тяжельников.