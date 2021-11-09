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Как цикорий может помочь кишечнику? Отвечает эксперт

Регулярное употребление цикория может помочь организму. Как именно, рассказала врач-диетолог Ирина Рыль, слова которой передает РИА Новости.


Как отметила Ирина Рыль, «цикорий содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ».

Специалист обратила внимание, что цикорий не рекомендуется употреблять тем, кто принимает антибиотики, так как в данной комбинации его эффективность может снизиться. Также противопоказанием для регулярного употребления цикория являются заболевания вен.

Фото: pixabay.com
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