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Как торговые объекты Могилева противостоят распространению коронавируса

Торговля одной из первых отреагировала на ситуацию с коронавирусной инфекцией, что вполне объяснимо – это объекты первой необходимости и места массового пребывания людей. Корреспондент «СБ» прогулялась по продовольственным магазинам Могилева и посмотрела, какие профилактические меры там приняты.

«ПерекрестОК Авеню», пожалуй, один из самых больших торговых объектов молодого и активно растущего микрорайона «Спутник». Покупателей здесь всегда много еще и потому, что гипермаркет находится у центральной магистрали города, ведущей в Минск.

- В новой ситуации мы сориентировались сразу, - рассказывает заведующий торговым объектом Инна Александрова. – В первую очередь позаботились о своих работниках, обеспечив весь персонал средствами индивидуальной защиты. Также установили прозрачные защитные экраны для кассиров. Для покупателей рядом с входными группами размещены дозаторы с антиспетиком, на инфоцентре можно взять перчатки и воспользоваться антибактериальными салфетками. Кстати, все эти средства есть и в продаже.


На телеэкранах в «Авеню» регулярно крутят ролики с разъяснительной информацией – как защитить себя от вируса, как правильно обрабатывать руки и многое другое. Печатные памятки размещены на информационных стендах.

Готовая продукция на зале упакована в пищевую пленку. На полу нанесены полоски, напоминающие покупателям о необходимости соблюдать дистанцию.

- Интересно, что общее количество чеков у нас стало меньше, но покупательская корзина при этом увеличилась, - продолжает Инна Адамовна. – Это говорит о том, что люди стали выбираться в магазин реже, но при этом покупают гораздо больше товаров за раз. Набирают впрок.

Значительно увеличился и спрос на доставку продуктов – примерно в три раза. Первое время заказы были расписаны на пару дней вперед, но вскоре «ПерекрестОК» увеличил число машин и расширил штат, что теперь позволяет удовлетворять все заявки оперативно.

Маленьким торговым точкам приходится сложнее. «Колос», что находится неподалеку от областной больницы, можно назвать магазином шаговой доступности. Продавец пятого разряда торгово-производственного унитарного предприятия «Зернотехнология» Жанна Бохан вздыхает:

- Покупателей у нас стало двое меньше, и как следствие — значительно снизилась выручка. Хотя все профилактические меры соблюдаются: дезраствор на входе, дистанционная разметка на полу, памятки на информационном стенде. Сотрудники магазина обязательно работают в масках и перчатках. Более того, считаю, у нас есть существенное преимущество перед большими магазинами – малое количество людей. Следовательно, риск заразиться ниже.

Но это в теории. В действительности же даже постоянные покупатели стали заглядывать в «Колос» реже.

- Например, один дедушка, что живет неподалеку, каждый день приходил за молоком и хлебом, а теперь появляется всего один-два раза в неделю и сразу набирает целый пакет продуктов. Мы тоже идем людям навстречу. Тем, кто особенно напуган, по звонку формируем корзину продуктов и относим домой. Пока таким образом работаем с четырьмя покупателями.

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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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