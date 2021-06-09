В жаркую погоду как никогда актуальна проблема усталости и отечности ног. Как справиться с этой проблемой и улучшить кровообращение, в эфире программы “О самом главном” рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
При увеличении потребления воды, отметил специалист, нужно снижать количество соли в блюдах. Это станет лучшим средством профилактики отечности ног.
– Чем больше соли вы съедаете, тем больше становится отек, – уточнил Сергей Агапкин.
Врач также обратил внимание, что в течение дня летом важно делать перерывы на 5-10 минут. Во время такого отдыха нужно лечь, поднять ноги и упереться ими в стену.
– Это способствует венозному лимфатическому оттоку, благодаря чему отеки не формируются, – обратил внимание медик.
Кроме того, очень хорошим вариантом профилактики отечности ног являются холодный компресс и душ.
– Этих средств вполне достаточно, чтобы на протяжении всего лета вы чувствовали себя замечательно и не сталкивались с проблемой отеков ног, – резюмировал Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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Как справиться с отеками ног в жаркую погоду? Отвечает врач
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