Как спасатели помогают беженцам решать бытовые вопросы

Обстановка по соблюдению пожарной безопасности в лагере беженцев опасений не вызывает. Об этом сообщил заместитель начальника управления МЧС по Гродненской области Сергей Леонов:
- Похолодание не влияет на температуру в помещении ТЛЦ, пока дополнительных мер не требуются. Дискомфорта для проживающих нет. Со стороны проживающих есть понимание по части соблюдения правил пожарной безопасности, но сотрудники МЧС, которые дежурят в центре, не перестают проводить профилактическую работу. И мы находим понимание со стороны проживающих.
Ежесуточно на территории ТЛЦ дежурят 12 человек. Как добавил Сергей Леонов, спасатели не только контролируют пожарную безопасность и порядок, но и помогают беженцам решать многие бытовые вопросы:
- У нас налажен с ними контакт. Например, люди, которые самостоятельно желают сорганизоваться в уборке территории, приносят нам мобильные телефоны и портативные зарядные устройства, чтобы зарядить их. Беженцы в большинстве своем следят за порядком, обращаются и сами к нам, чтобы получить необходимый инвентарь и по другим вопросам. Сотрудники МЧС, также как коллеги из внутренних и пограничных войск, всегда готовы пойти на встречу.