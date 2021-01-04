Как составить план целей на год так, чтобы обязательно их достигнуть

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Не париться над формулировкамиКогда ищешь рекомендации по составлению планов на долгий период времени, часто можно увидеть предложения оформлять свои цели особым образом. Например, так, будто они уже сбылись. Однако, по словам Полины Бржезинской, то, как вы изложите свою цель на бумаге, не так уж и важно. Главное – ваше восприятие целей и система их выполнения.
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Ставить дедлайны и грамотно распределять времяБлогер подчеркнула, что при выполнении поставленных задач стоит обращать внимание не только на результат, но и на процесс. Для этого Бржезинская советует ставить дедлайн цели, а потом выделять равномерные промежутки для ее достижения за этот период, рассчитывая все буквально по часам. Пример – изучение иностранного языка. Допустим, к концу года после старта с нуля вам хочется уметь читать простые рассказы и поддерживать базовый разговор. Не вопрос – но для этого нужно заниматься регулярно. Например, как минимум 30 минут в день.
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