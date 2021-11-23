Как составить модный образ с пуховиком? Отвечает стилист

Блогер представила подборку фото с образами для пуховиков разных моделей. Вот самые интересные.
Удобство прежде всего
Пуховик на запах средней длины подпоясывается ремнем контрастного цвета или, наоборот, в тон. Из обуви к такому образу стилист предлагает выбрать ботинки. Дополняется образ теплым спортивным костюмом, однотонной шапкой без украшений и безразмерной сумкой. Цвета Яна Лунькова подобрала нейтральные: пуховик молочного цвета, штаны – темно-серого. Если ботинки бежевые, шапку лучше надеть светло-серую, а пояс и сумку взять в тон куртке. Если же ваш выбор пал на черную обувь, пояс, шапку и сумку берите тоже черные.
Русский стиль
Вариант для тех, кто любит более объемные пуховики, по своему крою похожие на пальто. С ними блогер предлагает сочетать широкие джинсы и… шапку-ушанку. Обувь – ботинки, сумка нестандартной формы. Если же хочется побольше женственности, замените ушанку на теплый шарф, обмотанный вокруг головы, наденьте сапожки на каблуке с острыми носами и возьмите элегантную классическую сумку. Цвета выдержаны в бело-черно-бежевой гамме.
Богемный «халат»
Длинный пуховик, сшитый на манер халата, довольно часто можно увидеть в гардеробах модниц. С ним идеально смотрятся подчеркнуто женственные образы – с аккуратными шапочками, стильными панамами или уже упомянутыми шарфами в качестве головного убора. Наденьте под пуховик платье или юбку. Обувь – высокие сапоги на каблуке в тон основной одежды, сумки. Кстати, последнюю лучше выбирать миниатюрную.
Фото из Instagram-аккаунта Яны Луньковой