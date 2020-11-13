Как сохранить зрение школьника: советы от педиатра

Когда ребенок становится школьником, его глаза начинают подвергаться усиленным нагрузкам. В этот период жизни развитие еще не полностью сформированных органов зрения очень легко нарушить. Именно поэтому родителям необходимо следить за глазами своего ребенка и выполнять ряд рекомендаций врачей.
Малоподвижный образ жизни, недостаточное пребывание на свежем воздухе, неумеренное чтение, привычка низко склонять голову к книге или тетради, долгое сидение у телевизора и за компьютером, неправильное питание, наследственная предрасположенность – все это негативно сказывается на зрении ребенка, считает врач-педиатр Анастасия Сапежинская. Специалист добавила, что снижение остроты зрения может также наблюдаться после перенесенных простудных заболеваний, при наличии кариеса зубов, аденоидов, полипов в носу, хронического тонзиллита, фарингита.
– Наиболее распространенные формы нарушения зрения у детей – это спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, – уточнила Анастасия Сапежинская.
Специалист отметила, что сохранить зрение можно только в том случае, если соблюдать несколько простых рекомендаций.
Правильная организация режима дня
Здесь, по словам педиатра, важно обратить внимание на полноценный ночной сон. Если ребенок учится в 1–4 классах, то продолжительность ночного отдыха должна составлять 10 часов, для 5–8 классов – 9 часов, а для 9–11 классов – 8 часов.
Прогулки и физические упражнения
Родителям необходимо проследить, чтобы их ребенок как можно чаще находился на свежем воздухе и уделял время физическим упражнениям. Это могут быть занятия физкультурой, спортом, художественной гимнастикой, а также подвижные игры.
– Доказано, что у тех, кто с самых ранних лет много и разнообразно двигается, хорошо закален, реже возникает близорукость даже при наследственной предрасположенности, – подчеркнула Анастасия Сапежинская.
Правильное питание
Питание ребенка должно включать, по мнению врача, овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, а также рыбу, которую стоит потреблять два раза в неделю.
Гигиенические условия работы
Педиатр не советует заставлять ребенка выполнять домашнее задание сразу по приходу из школы. Детям необходим отдых в час–полтора. Такой перерыв значительно уменьшит общее утомление и улучшит зрительную функцию.
– Продолжительность выполнения домашних заданий для школьников 1–2 классов не должна превышать 1,5 часа, 3–4 классов – не более 2 часов, старших классов – не более 3–4 часов. Если не удается эти нормативы выдержать, через каждые 30–40 минут работы нужно делать 10-минутный перерыв для отдыха глаз, – отметила врач.
По словам специалиста, не менее важно правильно организовывать работу за компьютером и следить, чтобы ребенок смотрел телевизор и проводил время за компьютерными играми дозированно. Поддержать остроту зрения можно также с помощью натуральных нутрицевтиков и витаминов.
Фото: doctor_sapezhinskaya
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Как сохранить зрение школьника: советы от педиатра
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