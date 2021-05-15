Как служба в милиции создает семьи

Октябрьское РУВД города Минска – первая ступень в служебной деятельности и место, где зародилась семья Натальи и Юрия Голубевых. Она работала в отделе кадров, а он пришел молодым лейтенантом после Академии МВД устраиваться на должность участкового инспектора.Однако самое интересное началось, когда оба попали в уголовный розыск.– смеется Наталья.Шутки шутками, но благодаря им девушка посмотрела на молодого человека по-другому, она увидела в Юре крепкое мужское плечо, на которое в будущем можно опереться. И не ошиблась.Юрий и Наталья в браке уже девять лет. На данный момент она – оперуполномоченная отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД города Минска, он – старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД Мингорисполкома., – делится Юрий. –Наталья в свою очередь уверена, что служить вместе не сложно, наоборот, во многом это связывает. Сейчас в семье воспитываются две девочки: одной пять лет, другой семь., – рассказывает Наталья. –Конные прогулки – любимое хобби в семье. Сейчас, с наступлением тепла, девочки с родителями отправятся на конюшню седлать лошадей., – заключает Наталья.Фото из личного архива героев.