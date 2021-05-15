Как служба в милиции создает семьи

Их «служебный» роман начался десять лет назад. Тогда отношения с коллегами были табу. Но ни Наталью, ни Юрия это не остановило. Сейчас у них растут две замечательные дочки. А муж и жена продолжают работать в органах. Она – в Октябрьском РУВД города Минска, где и зародилась их семейная чета Голубевых, а он – в ГУВД Мингорисполкома.
Скрывали свои отношения до свадьбы
Октябрьское РУВД города Минска – первая ступень в служебной деятельности и место, где зародилась семья Натальи и Юрия Голубевых. Она работала в отделе кадров, а он пришел молодым лейтенантом после Академии МВД устраиваться на должность участкового инспектора.
Однако самое интересное началось, когда оба попали в уголовный розыск.
– Мы как-то быстро подружились. Юра мне часто помогал. Бывали случаи, когда он опаздывал на службу, тогда в коллективе начинали подшучивать, и мне частенько прилетало: «А где это Голубев?» – смеется Наталья.
Шутки шутками, но благодаря им девушка посмотрела на молодого человека по-другому, она увидела в Юре крепкое мужское плечо, на которое в будущем можно опереться. И не ошиблась.
– Когда мы начали встречаться, решили, что ни в коем случае не будем рассказывать об этом коллегам. Раньше все-таки отношения в одном коллективе были больше табу, нежели принимались положительно со стороны других.
Юрий и Наталья в браке уже девять лет. На данный момент она – оперуполномоченная отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД города Минска, он – старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД Мингорисполкома.
– Когда в семье два сотрудника милиции, безусловно, это сложно, – делится Юрий. – Но мы находим драгоценное время, чтобы провести его с семьей и детьми. Друг для друга выступаем психологами: каждый выговорится, расскажет о своих проблемах.
Наталья в свою очередь уверена, что служить вместе не сложно, наоборот, во многом это связывает. Сейчас в семье воспитываются две девочки: одной пять лет, другой семь.
– Наша младшая дочка Надина любит с гордостью рассказывать о том, что мама и папа работают в милиции, – рассказывает Наталья. – Девочки знают, что как только у нас появится свободное время, мы тут же посвятим его им.
Конные прогулки – любимое хобби в семье. Сейчас, с наступлением тепла, девочки с родителями отправятся на конюшню седлать лошадей.
– У нас не бывает ссор из-за работы, потому что оба понимаем специфику службы друг друга. Наверно, в поддержке и взаимопонимании и кроется секрет нашего семейного счастья, – заключает Наталья.
Фото из личного архива героев.
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Как служба в милиции создает семьи
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