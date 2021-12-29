МВД, Минобразования и Минздрав о том, как в Беларуси борются с наркозависимостью

Хило Александр, начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД рассказал, что за 11 месяцев 2021 года количество преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось на 1000. Эта цифра больше, чем была в 2020. За этот год было изъято около 700 кг наркотиков, среди них альфа-ПВП, гашиш и метадон.Уже много раз говорилось о том, что в среде несовершеннолетних все чаще появляются наркосбытчики. Сейчас интернет - это то место, где происходит продажа запрещенных веществ. Все чаще несовершеннолетние попадают в круговорот продажи наркотиков, не понимая, что за это грозит уголовная ответственность - от 3 до 25 лет лишения свободы, а ответственность за содеянное наступает с 14 лет. Подростки давно перекочевали в интернет, где они проводят большую часть своего времени., отметила, что основной задачей Министерства является профилактические беседы не только с учащимися, но и с их родителями:Минченко Татьяна также рассказала, что совместно с МВД Министерство образования были разработаны новые материалы и видеоролики о последствиях зависимого поведения. Это получило положительный отклик от учащихся.рассказал о том, какие методы используются сейчас для борьбы с наркоманией сегодня:Дополнил слова начальника Республиканского центраСпикеры напомнили, что всю необходимую информацию можно получить на порталах ведомств - Министерства образования, МВД, на сайтах медучреждений, а также порталах kidspomogut.by и pomogut.by.Фото пресс-центра Дома прессы