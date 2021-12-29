МВД, Минобразования и Минздрав о том, как в Беларуси борются с наркозависимостью

В Доме прессы прошла пресс-конференция на тему «Профилактика наркопотребления и противодействие незаконному обороту наркотиков. Ответственность за распространение». На встрече присутствовали представители Министерства внутренних дел, Министерства образования, Министерства здравоохранения, а также Государственный таможенный комитет.
Хило Александр, начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД рассказал, что за 11 месяцев 2021 года количество преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось на 1000. Эта цифра больше, чем была в 2020. За этот год было изъято около 700 кг наркотиков, среди них альфа-ПВП, гашиш и метадон.
Уже много раз говорилось о том, что в среде несовершеннолетних все чаще появляются наркосбытчики. Сейчас интернет - это то место, где происходит продажа запрещенных веществ. Все чаще несовершеннолетние попадают в круговорот продажи наркотиков, не понимая, что за это грозит уголовная ответственность - от 3 до 25 лет лишения свободы, а ответственность за содеянное наступает с 14 лет. Подростки давно перекочевали в интернет, где они проводят большую часть своего времени. За этот год 103 несовершеннолетним дилерам по предварительному следствию предъявлено обвинения о совершении данного преступления. Большинство из них - за распространение.
Минченко Татьяна, заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования, отметила, что основной задачей Министерства является профилактические беседы не только с учащимися, но и с их родителями:
- Приоритет здорового образа жизни - жизненный приоритет молодого человека на всю свою дальнейшую жизнь. Мы включаем в образовательный процесс факультативы и курсы, которые в себя включают предупреждение о вреде наркотических препаратов. Профилактика зависимого образа жизни - является одним из приоритетов образования. Мы всегда говорим об этом и родителям. Кроме этого молодежь сама сейчас пытается привносить новые методы взаимодействия с более старшим поколением. Сейчас мы видим, что они сами предлагают то, в какой форме им было бы интересно получать новые знания по этим темам.
Минченко Татьяна также рассказала, что совместно с МВД Министерство образования были разработаны новые материалы и видеоролики о последствиях зависимого поведения. Это получило положительный отклик от учащихся.
Артем Малмыгин, начальник Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» рассказал о том, какие методы используются сейчас для борьбы с наркоманией сегодня:
- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 12,5 тысяч человек. За 10 месяцев 2021 наблюдается небольшое снижение лиц, которые впервые были взяты под наблюдением в связи с употреблением наркотиков. Несмотря на это у нас есть комплекс мероприятий по предотвращению распространения алкогольных и наркотических веществ среди обучающихся в ВУЗах и других учреждениях образования. Мы активно работаем и в инфополе, разработаны специальные мероприятия информационных кампаний. Практическая часть тоже активно реализуется, но сейчас стоит вопрос об их эффективности.
Дополнил слова начальника Республиканского центра Сергей Марчук, заведующий 18-го наркотического отделения ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:
- Сегодня оказывается большая помощь наркозависимым. Организована анонимная и не анонимная консультация, помощь специалистов, психиатров-наркологов, психотерапевтов на базе медучреждениях. Это динамичная диспансерное наблюдение у них, возможность каждый месяц отмечаться у врача, получать лечение, краткосрочные программы реабилитации и терапии.
Спикеры напомнили, что всю необходимую информацию можно получить на порталах ведомств - Министерства образования, МВД, на сайтах медучреждений, а также порталах kidspomogut.by и pomogut.by.
Фото пресс-центра Дома прессы