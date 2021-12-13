Как сделать традиционный оливье низкокалорийным. Советы диетолога

Диетолог и фитнес-тренер Михаил Родин поделился советами, как сделать любимый новогодний салат оливье низкокалорийным.



фото pixabay.com

Изначальный вариант данного салата включал в себя филе рябчика или куропатки без добавления колбасы или ветчины. В дополнение к этому шли листья салата латук, вареные шейки раков и кусочки телячьего языка, сверху добавляли фирменный майонезный соус. Центр тарелки украшали вареной картошкой, маринованными корнишонами и дольками вареных яиц.

Михаил Родин

фото из личного архива

Одним из вариантов заправки диетического салата является смесь йогурта (низкий процент жирности) с горчицей – всего 129 ккал на 100 граммов вместо 670 ккал на 100 граммов (майонез). Еще один вид заправки – сметана с небольшим содержанием жиров, сок лимона и перец черный – 120 ккал на 100 граммов.

Основу салата в домашних условиях составляет вареная колбаса – заменим ее на грудку индейки или курицы. В докторской колбасе 311 ккал на 100 граммов против 113 ккал в 100 граммах птицы.

Соленые консервированные огурцы необходимо заменить на свежие, так как консервированные продукты могут содержать не только соль, но и сахар. Это увеличивает калорийность блюда, поскольку в консервированных огурцах на 100 граммов присутствует 31 ккал, а в свежих – 15 ккал.

На самом деле не стоит делать акцент именно на мясном варианте салата. Его можно разнообразить морепродуктами, добавить грибы, уменьшить количество картофеля и взамен консервированного горошка добавить свежемороженый. Для людей, придерживающихся правильного питания, найдется много рецептов для вкусного праздничного стола.