Во время Минской международной книжной выставки будет представлена книга журналиста «СБ» Инессы Плескачевской

В Китае есть вещи, которые удивляют, раздражают, а некоторые даже шокируют. Поэтому к изучению другой страны всегда нужно подходить безоценочно. Такими мыслями поделилась наш собкор в ЕС Инесса Плескачевская, рассказывая о своей новой книге “Как разгадать Китай”. Книга будет представлена на 28-й Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 18 по 21 февраля.
Презентуя книгу “Как разгадать Китай”, выпущенную Издательским домом “Звязда”, его директор –главный редактор Александр Карлюкевич отметил, что успешность книжного издательства во многом зависит от того, с какими авторами оно работает. А потому выразил писательнице признательность и заверил, что сотрудничество будет продолжено:
– Материалы, которые публиковались на протяжении многих лет на страницах газеты “СБ. Беларусь сегодня” – не только из Китая, а в последние годы и из европейских стран, – не просто отражают общественно-политические и социальные события в этих странах, а показывают их жизнь наизнанку. Это то, что интересно обычному читателю. И в книге “Как разгадать Китай” сочетание этих позиций проявилось блестяще. Это и попытка рассказать о серьезных вещах, которые характеризуют Китай, и попытка объяснить их простым доходчивым языком.
Впрочем, вначале о Китае Инесса Плескачевская писала не книгу, а авторские колонки. Читатели “СБ” наверняка помнят ее “Письма из Пекина”:
– О них я получала много хороших отзывов. Многие, как оказалось, даже собирали вырезки, чтобы потом их перечитывать. Поэтому книга, можно сказать, во многом появилась по просьбам читателей. Издание вышло полноцветным, с фотографиями из практически всех китайских провинций. Их, кстати, делал мой муж Михаил Пеньевский. “Как разгадать Китай” разделена на две части – “Мы у них” и “Они у себя”. Первая часть – это как раз тот опыт, который я пыталась описать, разгадывая Китай. А во второй части рассказывается о самих китайцах и о том, как они относятся к своей стране, о культуре, традициях, истории.
К слову, это не первая книга Инессы Плескачевской. Самая известная – “Без железного занавеса” – была презентована в прошлом году. За пять лет работы над ней писательница взяла более 70 интервью и проехала семь стран. Она поговорила не просто с известными и интересными личностями, а с людьми, которые уже вошли в историю. От последнего царя Болгарии Симеона II до последнего Генерального секретаря ЦК СЕПГ Эгона Кренца.
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Во время Минской международной книжной выставки будет представлена книга журналиста «СБ» Инессы Плескачевской
Как разгадать Китай
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК