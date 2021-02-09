Во время Минской международной книжной выставки будет представлена книга журналиста «СБ» Инессы Плескачевской

Презентуя книгу “Как разгадать Китай”, выпущенную Издательским домом “Звязда”, егоотметил, что успешность книжного издательства во многом зависит от того, с какими авторами оно работает. А потому выразил писательнице признательность и заверил, что сотрудничество будет продолжено:Впрочем, вначале о Китае Инесса Плескачевская писала не книгу, а авторские колонки. Читатели “СБ” наверняка помнят ее “Письма из Пекина”:К слову, это не первая книга Инессы Плескачевской. Самая известная – “Без железного занавеса” – была презентована в прошлом году. За пять лет работы над ней писательница взяла более 70 интервью и проехала семь стран. Она поговорила не просто с известными и интересными личностями, а с людьми, которые уже вошли в историю. От последнего царя Болгарии Симеона II до последнего Генерального секретаря ЦК СЕПГ Эгона Кренца.