О том, как отрабатывается защита границ Союзного государства в воздушном пространстве, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
– На текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с нашими российскими коллегами. Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе, – рассказал командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб.
В рамках учений наши истребители Су-30 сопровождали российских бомбардировщиков Ту-160. Как уточнили в ведомстве, одновременно с этим вертолеты выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский.
Напомним, всего в учениях задействованы три полигона – Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. Также военные планируют отработать тактический эпизод на 210-м авиационном полигоне Ружаны.
Фото Министерства обороны
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Как работает авиация в рамках учений «Славянское братство – 2020»
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