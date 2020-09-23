Как работает авиация в рамках учений «Славянское братство – 2020»

– рассказалВ рамках учений наши истребители Су-30 сопровождали российских бомбардировщиков Ту-160. Как уточнили в ведомстве, одновременно с этим вертолеты выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский.Напомним, всего в учениях задействованы три полигона – Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. Также военные планируют отработать тактический эпизод на 210-м авиационном полигоне Ружаны.Фото Министерства обороны