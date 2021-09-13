Как проверить, ослаблен ли иммунитет? Отвечает доктор Комаровский

– пояснил доктор.По словам медика, чтобы сделать выводы о состоянии иммунной системы, может быть достаточно обычного анализа крови. Поэтому при возникновении сомнений он посоветовал обратиться к врачу и записаться на такое исследование. Доктор Комаровский также призвал следить за своим образом жизни: пониженный иммунитет, как пояснил он, часто связан с плохим режимом.Фото: скриншот видео