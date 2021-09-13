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  2. Как проверить, ослаблен ли иммунитет? Отвечает доктор Комаровский

Как проверить, ослаблен ли иммунитет? Отвечает доктор Комаровский

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале развеял популярный миф про иммунитет. 


– Считается, что ребенок, посещающий детский коллектив, должен болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год. Но это говорит о том, что, вы, допустим, 6 раз в год выздоравливаете. Самый главный признак пониженного иммунитета  – это когда человек не может произнести фразу: "Я выздоровел". То есть он считает себя больным постоянно. Когда любой чих может вызвать осложнения. Если человек болеет и выздоравливает, значит, у него нормальный иммунитет, – пояснил доктор. 

По словам медика, чтобы сделать выводы о состоянии иммунной системы, может быть достаточно обычного анализа крови. Поэтому при возникновении сомнений он посоветовал обратиться к врачу и записаться на такое исследование. Доктор Комаровский также призвал следить за своим образом жизни: пониженный иммунитет, как пояснил  он, часто связан с плохим режимом. 

Фото: скриншот видео
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