В рамках второго этапа учений военные разворачивали узлы и линии связи на полигонах, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что подразделения 86-й бригады связи совершили марш в район учений и различными способами создали устойчивые и бесперебойные потоки связи.
Отмечается, что учения проходят под руководством начальника связи Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко.
Фото Министерства обороны
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Как проходят оперативно-специальные учения войск связи
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