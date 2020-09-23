Как проходят оперативно-специальные учения войск связи

Кроме того, в ведомстве рассказали, что подразделения 86-й бригады связи совершили марш в район учений и различными способами создали устойчивые и бесперебойные потоки связи.Отмечается, что учения проходят под руководством начальника связи Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко.Фото Министерства обороны