Ароматный шоколад можно приготовить и дома – есть простой способ. В процессе приготовления ничего сложного нет. Главное условие – приобрести качественный какао-порошок, который станет основой для вашего шоколада.
Фото: pixabay.com
Вам понадобится:
9 столовых ложек молока;
100 гр. какао-порошка;
2,5 ложки сахара (можно и больше, зависит от ваших предпочтений);
50 гр. сливочного масла.
Рецепт:
Возьмите сотейник (или любую кастрюлю с высокими бортиками) и вылейте туда молоко. Измельченное масло добавляем туда же, отправляем все это на плиту и доводим до кипения. Важно, чтобы масло растаяло полностью и в смеси не было комочков. По консистенции она должна получиться как сметана. После этого необходимо залить получившуюся массу в формочку, дать немного остыть, а потом отправить в морозилку на несколько часов. Натуральный, ароматный и очень аппетитный шоколад готов.
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Как приготовить настоящий шоколад в домашних условиях
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