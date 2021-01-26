Как приготовить настоящий шоколад в домашних условиях

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9 столовых ложек молока;100 гр. какао-порошка;2,5 ложки сахара (можно и больше, зависит от ваших предпочтений);50 гр. сливочного масла.Возьмите сотейник (или любую кастрюлю с высокими бортиками) и вылейте туда молоко. Измельченное масло добавляем туда же, отправляем все это на плиту и доводим до кипения. Важно, чтобы масло растаяло полностью и в смеси не было комочков. По консистенции она должна получиться как сметана. После этого необходимо залить получившуюся массу в формочку, дать немного остыть, а потом отправить в морозилку на несколько часов. Натуральный, ароматный и очень аппетитный шоколад готов.