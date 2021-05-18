Как правильно утолять жажду: советы врача

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, - подчеркивает специалист.По словам Тяжельникова, не существует единого понятия – сколько воды стоит пить. Во многом это зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Специалисты выделяют норму примерно 40 миллилитров на килограмм веса.Зачастую чувство жажды говорит о недостатке жидкости в организме. Но это не значит, что сразу нужно пить воду большим количеством за раз и залпом. Медик рекомендует пить в течении дня по несколько глотков. Помимо чистой воды, в питьевой рацион можно добавить морсы, компоты, квасы и чай.Тяжельников посоветовал отказаться от сладких газированных напитков, концентрированных соков. По его словам, они не помогают в борьбе с жаждой, а лишь дают нагрузку на организм. Врач также рассказал, что повышенному выводу жидкости способствует и кофе.Особенно осторожными в жаркое время нужно быть с алкоголем. Он нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья.Тяжельников отметил, что напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными., - добавил врач.