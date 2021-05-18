Как правильно утолять жажду: советы врача

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как правильно утолять жажду в жару. Его слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
- Жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. Вследствие этого он потребляет больше жидкости, а она интенсивно теряется с потом. Поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться, - подчеркивает специалист.
По словам Тяжельникова, не существует единого понятия – сколько воды стоит пить. Во многом это зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Специалисты выделяют норму примерно 40 миллилитров на килограмм веса.
Зачастую чувство жажды говорит о недостатке жидкости в организме. Но это не значит, что сразу нужно пить воду большим количеством за раз и залпом. Медик рекомендует пить в течении дня по несколько глотков. Помимо чистой воды, в питьевой рацион можно добавить морсы, компоты, квасы и чай.
Тяжельников посоветовал отказаться от сладких газированных напитков, концентрированных соков. По его словам, они не помогают в борьбе с жаждой, а лишь дают нагрузку на организм. Врач также рассказал, что повышенному выводу жидкости способствует и кофе.
Особенно осторожными в жаркое время нужно быть с алкоголем. Он нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья.
Тяжельников отметил, что напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными.
- Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом, - добавил врач.
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Как правильно утолять жажду: советы врача
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