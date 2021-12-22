Как правильно согреться на морозе? Ответил врач

По словам врача, главная задача в мороз – поддерживать нормальную температуру тела, чтобы не допустить гипотермии.Согреваться в мороз, как уточнил Тяжельников, можно несколькими способами. Важно активно двигаться, а если такой возможности нет, запастись грелками. Надежным помощником в борьбе с холодом будет и горячий чай.Напомним, что завтра ночью в Беларуси ожидается до 20 градусов мороза. Днем температура также будет минусовой – до -12 °С.