Как помочь собаке в жару? Отвечает специалист

Ветеринар Софья Морозова дала памятку рекомендаций, как помочь своему питомцу во время жаркой погоды, чтобы он не перегрелся и не получил тепловой или солнечный удар.
- Следите за тем, чтобы у собаки всегда в доступе была прохладная свежая вода. Поить собаку ледяной водой строго запрещено. Такая температура может взывать у питомца как спазмы, так и проблемы с сердцем/ желудком/ легкими. Кроме того, не забывайте менять воду в миске, летом это нужно делать регулярно, - рассказывает Морозова.
Ветеринар также предупредила, что нельзя обливать водой спину и голову собаки:
- Если заметили у собаки признаки одышки – очень сильно высунутый язык, учащенное дыхание – намочите ей грудь между лапами, пузо, подмышки и пах. Как можно лучше промакивайте шерсть руками, чтобы добраться до кожи. Не мочите голову и спину.
Специалист обратила внимание на правильное купание собаки:
- Для начала дайте питомцу привыкнуть к температуре воды. Пусть постоит лапами, а затем погрузится до пуза. Если все в порядке – можно постепенно отпускать дальше, но не давайте собаке находиться в холодной воде долго.
Правильная стрижка также важна в жаркую погоду. По словам ветеринара, нельзя стричь пушистых собак совсем коротко, так как шерсть - это естественная защита животного от солнца и неблагоприятных условий среды.
- Помните про то, что есть типы шерсти, которые вообще стричь не рекомендуется из-за возможных нарушений ее роста. Кроме того, вычесывайте весь лишний подшерсток у вашей собаки. Если питомец линяет долго и тяжело, стоит свозить его на экспресс-линьку к грумеру, - подчеркнула специалист.
Один из важных моментов, на который обратила внимание Софья Морозова – питомец в жару в машине:
- Ни в коем случае не оставляйте собаку в автомобиле без работающего кондиционера. В 30-градусную жару животное может получить тепловой удар за пять минут нахождения в транспорте. Даже если он оставлен в тени и с открытыми окнами.
Помните о том, что самое оптимальное время для прогулки с собакой ранее утро или поздний вечер. Избегайте открытого солнца и прогулок по горячему асфальту.
Ветеринар также дала рекомендации, какой намордник должен быть у собак в жару.
- Собака охлаждается только за счет дыхания и слизистых рта, поэтому намордник в жару может быть опасен. Выберите приспособление, которое будет свободным, чтобы собака легко открывала пасть и могла хотя бы частично вывалить язык. Надевайте намордник только при необходимости и внимательно следите за состоянием питомца. Избегайте приспособлений из нейлона, - объяснила Морозова.
Специалист также предупредила, что в жару особенно уязвимы щенки, которые переживают своё первое-второе лето. Для них такие температуры очень непривычны.
Фото: pixabay.com
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Как помочь собаке в жару? Отвечает специалист
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