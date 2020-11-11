На сайте столичного метрополитена появилась графическая информация: объясняется, как пересаживаться со станций третьей (Зеленолужской) линии на другие, сообщает БЕЛТА.
На сайте метрополитена теперь есть две схемы: организация движения пассажиров на пересадочном узле "Вокзальная – Площадь Ленина" и на узле "Юбилейная площадь – Фрунзенская".
Примечательно, что перемещение между станциями третьей и двух других линий разделено на два односторонних потока, которые не пересекаются между собой. Это очень удобно для пассажиров.
Фото: metropoliten.by
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Как пересесть с новой линии на другие: Минский метрополитен пояснил на схеме
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