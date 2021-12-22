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  2. Как перенесенный COVID-19 может отразиться на детях? Рассказал врач

Как перенесенный COVID-19 может отразиться на детях? Рассказал врач

С какими тяжелыми последствиями могут столкнуться дети, переболевшие COVID-19, рассказал врач Андрей Фисенко, пишет rg.ru.


Специалист подчеркнул, что серьезные осложнения после перенесенного коронавируса у детей встречаются реже, чем у взрослых, однако такие случаи не единичны.

«Известно, что у детей и подростков, перенесших COVID-19, возможны долгосрочные последствия перенесенного заболевания, которые проявляются в нарушении работы сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, когнитивные нарушения, может развиться иммунное воспаление», – перечислил Андрей Фисенко.

Фото: pixabay.com
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